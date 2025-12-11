Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της για τη διεθνή θέση της Ελλάδας, παρά τις διαφωνίες του με την κυβερνητική οικονομική πολιτική.

Αναλυτικά ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου στο Χ:

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Η αντίθεσή μας στην κυβερνητική οικονομική πολιτική που επιβαρύνει την κοινωνία παραμένει στο ακέραιο, αλλά οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές διαφορές.