Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της για τη διεθνή θέση της Ελλάδας, παρά τις διαφωνίες του με την κυβερνητική οικονομική πολιτική.
Αναλυτικά ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου στο Χ:
Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Η αντίθεσή μας στην κυβερνητική οικονομική πολιτική που επιβαρύνει την κοινωνία παραμένει στο ακέραιο, αλλά οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές διαφορές.
