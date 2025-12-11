Αποκαλυπτική ήταν η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, κόρη του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, στη μοναξιά που επιλέγει συνειδητά και στην αγάπη της για τα ζώα. Όπως αποκάλυψε, εδώ και χρόνια δεν τρώει κρέας, δεν διαθέτει χρήματα στους λογαριασμούς της και νιώθει πάντα την παρουσία του πατέρα της κοντά της. «Αγαπημένο μου ποίημα από αυτά που έχει μελοποιήσει ο πατέρας μου είναι ένα που λέει: “Χάθηκα μέσα στους δρόμους” και τελειώνει: “γιατί είμαι μόνος και θα ΄μαι πάντα μόνος”. Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε με ειλικρίνεια για τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια. «Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας που ζουν αλλού, μας αρέσει η μοναξιά, αλλά έχεις και ένα παράπονο», ανέφερε. Όπως είπε, δεν επιθυμεί πλέον καμία νέα σχέση: «Αν μου έλεγες τώρα να συσχετιστώ με κάποιον κύριο… με τίποτα στον κόσμο. Και μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει φρίκη να χάσω τη μοναξιά μου».

Η επιλογή της μοναξιάς και η αγάπη για τα ζώα

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σημείωσε πως δεν υπάρχει πλέον έρωτας στη ζωή της, παρά μόνο αγάπη για τα κατοικίδιά της. «Χάθηκε αυτό το συναίσθημα προ πολλού. Όταν είσαι μόνος και αρχίζεις να γερνάς και να ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ταίρι», είπε.

Αναφερόμενη στη στάση της απέναντι στον έρωτα, πρόσθεσε: «Το ότι η φύση με έκανε asexual, δηλαδή να μη θέλω το σεξ και τον έρωτα, με προστάτεψε, γιατί αλλιώς είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και θες έναν παρτενέρ στα 65 σου και στα 70 σου. Πού να τον βρεις;».

Παραδέχθηκε επίσης ότι οι σχέσεις της στο παρελθόν δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. «Άμα χωρίζεις, χωρίζεις πάντα με πόνο. Εμένα στους 8, οι 6 με χώρισαν. Προφανώς, δεν ήμουν καλή σε κάτι. Εγώ ήμουν πάντα πιστή και πολύ ερωτευμένη», είπε, προσθέτοντας ότι με τα χρόνια κατάλαβε πως «όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι μέχρι να πεθάνεις».

Μαργαρίτα Θεοδωράκη : Η στάση ζωής και η απλότητα

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σπούδασε Ιστορία, ενώ στη συνέχεια αφιερώθηκε στην οικογένεια και στη δουλειά των συναυλιών. «Ταξίδευα πάρα πολύ αλλά τώρα δε θέλω να πάω πουθενά, παρά μόνο ξανά στην Τουρκία», ανέφερε.

Η αγάπη της για τα ζώα υπήρξε καθοριστική. «Δεν έχω δικαίωμα να τρώω κάτι, το οποίο βασανίζεται. Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγεία. Από την επόμενη μέρα δεν ξαναέφαγα», αποκάλυψε, εξηγώντας γιατί έχει σταματήσει να καταναλώνει ζωικά προϊόντα.

Η σχέση της με τα χρήματα

Αναφερόμενη στο οικονομικό κομμάτι της ζωής της, σημείωσε: «Υπάρχει πολύ άγχος και πάντα έλλειψη. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι η ζωή. Και να σου πω κάτι, εμένα δε μου αρέσουν οι πλούσιοι. Μ’ αρέσει που δεν έχω στον λογαριασμό μου λεφτά. Δε θέλω να είμαι πλούσια. Να κυνηγήσω το χρήμα για ποιο πράγμα; Αν είχα τόσα πολλά λεφτά, θα τα είχα ρίξει στα ζώα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι παρά τις δυσκολίες, νιώθει ευτυχισμένη: «Έχω ζήσει μια πολύ ευτυχισμένη ζωή από παιδί και μέχρι σήμερα».