Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Κατά τόπους θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες, πιο αυξημένες στη βόρεια Κρήτη, ενώ στο Καστελόριζο δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς και σύντομες βροχές.

Τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ασθενείς βοριάδες σε ξηρό καιρό

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 15–16°C στα βόρεια, 17–19°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, και τοπικά έως και 20°C στη νότια νησιωτική χώρα.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί, κυρίως στα βορειοανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2–3 μποφόρ, με ενίσχυση των βορείων στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14°C, ενώ οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 2–3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις, ενισχυόμενοι έως 5 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Η χώρα βρίσκεται αυτή τη βδομάδα σε μια περίοδο καιρικής ηρεμίας, με πιο ήπιες και ξηρές συνθήκες. Σίγουρα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, και περίπου έως τα μέσα της επόμενης, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και πολύ τοπικά περιορισμένα έως καθόλου φαινόμενα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές, και ιδιαίτερα στα βόρεια, που θα διατηρηθεί και την Κυριακή, ενώ από τα μέσα του μήνα φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πιο αξιοσημείωτη πτώση, και θα επανέλθει σε κανονικές τιμές για την εποχή.