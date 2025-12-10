Μανία που έχουν όλοι όσοι μπαίνουν στον αθλητισμό. Με φόρα, όπως θα έλεγε και μια ψυχή. Και τι αλήθεια, υπόσχονται; Λες και βγαίνουν με φωτοτυπία τα «θέλω» τους, άσχετα αν όλοι επιθυμούν να διαφέρουν και γενικά να εντυπωσιάσουν το κοινό που άλλωστε δεν θέλει και πολύ για να ενθουσιαστεί από πιασάρικες ατάκες.

Είπε, λοιπόν, το βράδυ της Τετάρτης το νέο αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τέλης Μυστακίδης, ανάμεσα στα άλλα: « Γενικά έχω την αίσθηση ότι καλύτερα είναι να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε».

Και τι έφερε αυτό στον νου, αρκετών, λέτε; Προσέξτε γιατί έχει το ενδιαφέρον της η ταύτιση. Προ καιρού, η ΑΕΚ πήρε θέση για τη συνάντηση που είχε με την UEFA. Τονίστηκε, αρμοδίως, το εξής: «Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες…».

Αλλά και νωρίτερα, Οκτώβριος ήταν, ο Μάριος Ηλιόπουλος ύστερα από μια συνάντησή του με τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ξεπέρασε και τον εαυτό του σε πρωτοτυπία. Εκστόμισε μια έκφραση από τα αρχαία ελληνικά προκειμένου να τονίσει πως τα λόγια για ισονομία και δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να αποτυπώνονται και με έργα. «Λόγοι γάρ έργων σκιαί εισί», ήταν μια φράση που χρησιμοποίησε και εδώ μιλάμε για σούπερ τσιτάτο.

Στη δημοτική δεν μπορεί να αποδοθεί σε απόλυτο βαθμό η σημασία της και έχει πολλαπλές ερμηνείες. Το ίδιο εξάλλου παρατηρείται και με αρκετές αντίστοιχες εκφράσεις των αρχαίων μας. Μάλλον ας εστιάσουμε στο «Τα λόγια είναι σκιές των πράξεων».

Πράξεις, συνεπώς. Τις αναμένουμε. Διαφορετικά, οτιδήποτε ανάλογο τονίζεται θα πρόκειται για αφόρητη κοινοτοπία και για προσπάθεια να κερδίσει κάποιος τις τόσο αναγκαίες στην αρχή εντυπώσεις. Οσο για τον Τέλη Μυστακίδη, είχε σε χαρτάκι στο κινητό του γραμμένες τις τρεις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Όχι και τόσο πρωτότυπο. Γιατί κοντά στο ’95, ο αείμνηστος Μιχάλης Τροχανάς ήταν αυτός που σε χαρτοπετσέτες έγραφε τα πλάνα του για την επόμενη ημέρα της ΑΕΚ.

Μην πάμε, όμως, τόσο πίσω. Ας περιμένουμε τι θα πράξει ο νέος κυβερνήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εχει μπόλικη δουλειά μπροστά του. Αλλωστε, για να θυμηθούμε τον Περικλή, σημειώνουμε πως για τον Δικέφαλο «οι καιροί ου μενετοί». Μπορεί το τελευταίο να αρέσει και στους διοικητικούς!