Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον»