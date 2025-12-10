Την ύπαρξη ρήτρας εξόδου από την Ελλάδα, σε περίπτωση μη αγοράς καινούργιων τρένων από πλευράς Hellenic Train, έως το 2027, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, μιλώντας την Τετάρτη στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης, ανέφερε: «Όσον αφορά τα νέα τρένα, στην επαναδιαπραγμάτευση με τη Hellenic Train έχει τεθεί ρήτρα, ώστε εάν δεν υλοποιηθεί η δέσμευση για επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε 23 καινούργια τρένα ως το 2027, τότε το δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τη σπάσει».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι το καλοκαίρι του 2026 θα είναι πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με όλα τα συστήματα ασφαλείας ενεργά και σε πλήρη λειτουργία, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 έρχεται διαγωνισμός και για 15 νέους συρμούς στο μετρό.

Ακόμα, προανήγγειλε την επαναφορά των ΣΔΙΤ Καραμανλή στο έργο της συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής, αναφέροντας ότι «στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα γίνουν για πρώτη φορά μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης (service level agreements) για μεγάλα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, πχ. ενιαίο τμήμα το Αθήνα – Θεσσαλονίκη». «Η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με μπαλώματα. Το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά, που θα έχουμε αποσπασματικές συμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης, συνοψίζοντας τον σχεδιασμό για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, επικεντρώθηκε στο τρίπτυχο «νέα υποδομή – νέα τρένα – νέοι σταθμοί». Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, θα γίνουν σε δύο φάσεις οι αναβαθμίσεις των δύο κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ώστε να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή εικόνα. Εν συνεχεία, θα προχωρήσει η επέκταση των δύο σταθμών, μέσω συνεργειών, προκειμένου να αποτελέσουν νέα τοπόσημα για τις δύο πόλεις.

Ως προς την ανανέωση του στόλου στις Οδικές Συγκοινωνίες της Αθήνας, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «μέχρι τον Μάρτιο του 2026 θα φτάσουμε στα 1.076 καινούργια λεωφορεία, ενώ ήδη προσεγγίζουν τα 1.000»

«Οδηγούς δεν έχουμε. Από το 2021 ως το 2025, είχαμε συνεχή μείωση. Αυτή η τάση αντιστρέφεται από τον Μάιο και μετά», σημείωσε προαναγγέλλοντας, μάλιστα, ειδικό bonus ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε, με τις προσλήψεις 300 νέων οδηγών μέσω της προκήρυξης που βρίσκεται ήδη στον αέρα και με τα νέα λεωφορεία, οι χρονοαποστάσεις θα μειωθούν κατά 30%. «Με τον …καθαρισμό των λεωφορειολωρίδων, που για πρώτη φορά επιτηρούνται με κάμερες και από τον Ιανουάριο ξεκινούν τα πρόστιμα μέσω του gov.gr, θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση».

Τέλος, παρουσίασε τη νέα καμπάνια οδικής ασφάλειας, που θα βγει στον αέρα την επόμενη εβδομάδα, με μήνυμα: «Τα δικά σου λάθη στον δρόμο δεν τα πληρώνεις μόνο εσύ». Όπως εξήγησε, θα απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε άνδρες, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το 82% των εμπλεκομένων σε θανατηφόρα τροχαία είναι άνδρες, ενώ μόλις το 6% είναι γυναίκες οδηγοί. «Ο στόχος μας είναι φέτος η χρονιά να κλείσει με λιγότερα θανατηφόρα τροχαία από τη χρονιά του covid, που δεν κυκλοφορούσε κανείς», είπε, κάνοντας αναφορά στην αναθεώρηση του ΚΟΚ, την αυστηρότερη αστυνόμευση, την 24ωρη λειτουργία του μετρό, με περισσότερες από 60.000 επικυρώσεις τα Σάββατα.