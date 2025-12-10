Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνεντευξή του στον ρ/σ «Parapolitika FM» είπε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν πρόκειται η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κάμψει τον «μεγαλειώδη μαζικό ξεσηκωμό των αγροτών και κτηνοτρόφων» και πρόσθεσε:

«Αφού απέτυχε με την καταστολή τις πρώτες μέρες η κυβέρνηση, αφού απέτυχε με τη συκοφαντία και την καλλιέργεια του κλίματος του “κοινωνικού αυτοματισμού”, τώρα προσπαθεί με απειλές για δικαστικές διώξεις, για εγκληματικές οργανώσεις, και άλλα σχετικά και απαράδεκτα φυσικά, να αντιμετωπίσει αυτόν τον πραγματικά παλλαϊκό ξεσηκωμό των αγροτών. Είναι σίγουρο για μας ότι αυτή η απόπειρα θα της γυρίσει μπούμερανγκ».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι ανώτατοι δικαστικοί είναι διορισμένοι από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν είναι διορισμένος από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως ο κ. εισαγγελέας, προφανώς έχει και μια ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Φυσικά, έχουν και την ατομική τους ευθύνη οι δικαστές, και μάλιστα οι ανώτατοι δικαστικοί που προχωρούν σε τέτοια μέτρα και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν ξέρω τελικά ποιους εξυπηρετούν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν τις μορφές πάλης είναι οι ίδιοι αγρότες. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Κάθε μέρα γίνονται γενικές συνελεύσεις. Το Σάββατο θα γίνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που εκπροσωπεί το 95% των μπλόκων που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα και εκεί θα αποφασίσουν».

Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει άλλο μέσο για να επιλυθούν αιτήματα από τον αγώνα», επισήμανε ότι στα μπλόκα των αγροτών «ιδιαίτερα φέτος δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κλείσει το σκάνδαλο αυτό, για να αθωώσει τους υπουργούς της, για να αθωώσει τους εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ που ίδια τους έβαλε εκεί, για να αθωώσει διάφορους δικούς της αγροτοπατέρες, τον κομματικό της στρατό, τους κυρίους “φραπέδες” και “χασάπηδες”, τις κυρίες και τους κυρίους με τις “Φεράρι”».

Σημείωσε, ακόμα, ότι το γεγονός πως «φτάνουν ανώτερα στελέχη της Κομισιόν, ευρωπαϊκά κόμματα, άλλοι υπεύθυνοι δικαστικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λένε ότι αυτό μπορεί να γίνει, κατ’ αρχάς αναδεικνύει το πρόβλημα ότι οι κύριοι υπουργοί, οι συγκεκριμένοι της κυβέρνησης, έχουν ποινικές ευθύνες και έπρεπε ήδη να έχουν καθίσει στο σκαμνί. Και αυτοί και όσους πριμοδότησαν και επιδότησαν χωρίς να είναι αγρότες, χωρίς να είναι κτηνοτρόφοι, με ψεύτικα στοιχεία»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι «και δημοσκοπικά, η φθορά της κυβέρνησης, η φθορά της ΝΔ είναι πάρα πολύ μεγάλη» που σημαίνει «αγανάκτηση και μεγάλη δυσαρέσκεια», προσθέτοντας ότι «αντίστοιχα είναι και για τα υπόλοιπα κόμματα».

Κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή του Αλ. Τσίπρα είπε ότι «το ζήτημα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει περιθώριο, για κανέναν άνθρωπο λογικό θα έλεγα, όχι απλά προοδευτικό ή αριστερό, για οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο να πατήσει πάλι τις γνωστές μπανανόφλουδες».

Χαρακτήρισε τον Αλ. Τσίπρα «εφεδρεία του συστήματος», και είπε ότι το κόμμα που λέει ότι θα φτιάξει από ίδια υλικά, από φθαρμένα υλικά, με τις ίδιες αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας για ένα δήθεν ανθρώπινο και δημοκρατικό καπιταλισμό, οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν ξανά και ξανά, και μέσα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Φέρνει μόνο μεγαλύτερη απογοήτευση και θα έλεγα και συντηρητική αναδίπλωση».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος στο οποίο θα πρωτοστατήσει η κ. Καριστιανού είπε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν ξέρω αν η κ. Καρυστιανού θα φτιάξει κόμμα. Εγώ την αντιμετωπίζω σαν μια γυναίκα, μια μάνα, η οποία έχει το δίκιο με το μέρος της, γιατί έχασε το παιδί της, όπως το έχουν και όλοι οι συγγενείς των 57 θυμάτων».

«Όμως πολιτικό κόμμα, πολιτικό κίνημα μόνο με αυτό το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη δεν γίνεται» ανέφερε σημειώνοντας ότι ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να μιλήσει για όλα τα ζητήματα. «Βέβαια δικαίωμα του καθένα είναι να κάνει ό,τι θέλει, να έχει ό,τι φιλοδοξίες θέλει, να μην υπονομεύει όμως το δίκαιο αγώνα που δίνουν οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών, που έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό και είμαστε στο πλευρό τους» συμπλήρωσε, ενώ ερωτηθείς αν ένα «Κόμμα Καρυστιανού θα υπονομεύσει αυτό το κίνημα» είπε «απ’ ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα, ναι».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ότι για το ΚΚΕ «κύριο ζήτημα και βασικό κριτήριο στη δράση μας, δηλαδή πώς δουλεύεις και παλεύεις να οργανωθεί το κίνημα του λαού, να βγει δηλαδή ο λαός στο προσκήνιο, ο ίδιος και όχι κάποια πολιτικά πρόσωπα ή κάποιοι υπουργοί, ή άνθρωποι της εξουσίας που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά να βγει ο ίδιος ο λαός, αυτό εκφράζεται στις αρχαιρεσίες των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων σωματείων στην λαϊκή πάλη, στη μαζικοποίηση των αγώνων».

«Και εδώ έχουμε τεράστια βήματα. Το να φτάσει βέβαια όλος αυτός ο κόσμος να ψηφίσει και το ΚΚΕ χρειάζεται ανώτερη πολιτική ιδεολογική δουλειά. Αυτά τα συζητάμε ήδη εμείς στο συνέδριό μας για το πως θα βάλουμε το πρόγραμμα του κόμματος, τη συνολική πολιτική πρόταση του κόμματος σε συζήτηση πλατιά στο λαό και θα πείσουμε γι’ αυτό».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «οι κοινοβουλευτικές εκλογές ποτέ δεν βγάζουν το σύστημα από την κρίση του».

Ερωτηθείς πώς κρίνει τους πρώην πρωθυπουργούς επισήμανε τις «μεγάλες αντιθέσεις και τις διαφορετικες προσεγγίσεις ακόμα και ανάμεσα στο βιομηχανικό, τραπεζικό, εφοπλιστικό και εμπορικό κεφάλαιο» ή τις διεθνείς σχέσεις και διακρατικές συμμαχίες και πρόσθεσε στη συνέχεια «έτσι εξηγείται ο ρόλος των πρώην πρωθυπουργών».

«Η πραγματική μάχη κατά την άποψή μας είναι ο ελληνικός λαός να βγει στο προσκήνιο με τους αγώνες του. Αν περιμένει διάφορους μεσσίες, καινούριους ή παλιότερους, διάφορους σωτήρες κάθε φορά που θα του λύσουν και θα τους αναθέσει να του λύσουν τα προβλήματα, δεν πρόκειται να γίνει παρά “μια τρύπα στο νερό”» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Απαντώντας στην ερώτηση «ποιο είναι το σύστημα αυτό που έχετε στο μυαλό σας, εσείς προσωπικά;» απάντησε «ο σοσιαλισμός είναι, εμείς το λέμε καθαρά. Που θα εκφράζει τη συμμετοχή του λαού, που θα έχει κοινωνικοποίηση όλων των μέσων παραγωγής» ενώ εξήγησε πως μια σειρά ζητημάτων θα τα λύσει ο σοσιαλισμός.