Το μυστήριο της τοποθέτησης αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός 45χρονου στα Καλύβια Αττικής, προσπαθεί να εξιχνιάσει η Αστυνομία δύο 24ωρα μετά τον εντοπισμό του.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε εντελώς τυχαία χάρη στην παρατηρητικότητα ενός άλλου οδηγού, που είδε μια σακούλα να κρέμεται από την εξάτμιση του οχήματος και ενημέρωσε τον 45χρονο ότι κάτι ύποπτο βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητό του. Όταν ο 45χρονος Αλβανός υπήκοος σταμάτησε το αυτοκίνητό του και το έλεγξε, είδε τη σακούλα και τμήματα του μηχανισμού να προεξέχουν και ενημέρωσε τις αρχές.

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών πήγε στο σημείο και απενεργοποίησε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο. Στόχος των δραστών, σύμφωνα με αστυνομικές αρχές, ήταν από την υπερθέρμανση της εξάτμισης να εκραγούν τα γκαζάκια, να πάρει φωτιά η βενζίνη και να τυλιχθεί στις φλόγες το αυτοκίνητο, με άγνωστα βέβαια αποτελέσματα.

Τα γκαζάκια και τα υπολείμματα της εμπρηστικής βόμβας μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό του κατασκευαστή του αυτοσχέδιου μηχανισμού.