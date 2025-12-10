Το πρόγραμμα Gigabit Voucher δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 379.000 νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας με τουλάχιστον 250 Mbps, με επιχορήγηση 200 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής και η αναβάθμιση των δικτύων ευρυζωνικότητας στη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στην πλατφόρμα gigabit-voucher.gov.gr. Το κουπόνι ισχύει για παρόχους όπως Cosmote, Vodafone και Nova και καλύπτει μέρος του κόστους σύνδεσης και της μηνιαίας συνδρομής για δύο χρόνια.

Πώς λειτουργεί:

Επιλέγεις την περιοχή σου και ελέγχεις την κάλυψη. Υποβάλλεις αίτηση με τους κωδικούς Taxisnet. Επικοινωνείς με τον πάροχο για ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Λεπτομέρειες επιδότησης:

Μέχρι 200 ευρώ για σύνδεση Gigabit με ταχύτητα ≥250 Mbps.

Καλύπτει έως 50% των επιλέξιμων δαπανών , όπως ενεργοποίηση, εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης, τερματικό εξοπλισμό και μηνιαία συνδρομή για τους πρώτους 24 μήνες.

Η επιδότηση μειώνει το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , και κάθε δικαιούχος μπορεί να τη λάβει μόνο μία φορά .

Δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλη εθνική ή ευρωπαϊκή πηγή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν το Internet τους και να απολαύσουν ταχύτητες Gigabit.