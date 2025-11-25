Λήγει την Παρασκευή 28-11-2025 η προθεσμία για το Gigabit Voucher, το κουπόνι των 200€ που δίνεται σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμιση της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη μέρους του κόστους απόκτησης υπηρεσίας Gigabit υψηλής ταχύτητας και η επιχορήγηση παρέχεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη σύνδεση με download πάνω από 100 Mbps .

Αυτοί που διαμένουν ή έχουν την έδρα / υποκατάστημα τους στις περιοχές παρέμβασης του προγράμματος.

Κάθε ωφελούμενος λαμβάνει το voucher μία φορά και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Τι καλύπτει το voucher

Κόστος αρχικής σύνδεσης .

Μηνιαίο τιμολόγιο για τους πρώτους 24 μήνες της συνδρομής.

Η υπηρεσία πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 Mbps στο download ή συμμετρική 100 Mbps στο upload.

Βήματα για να πάρετε το voucher

Έλεγχος κάλυψης: Στην ιστοσελίδα του προγράμματος, ελέγχετε αν η διεύθυνσή σας καλύπτεται από τα δίκτυα των παρόχων. Υποβολή αίτησης: Συνδέεστε με τους κωδικούς TaxisNet και δηλώνετε αν θέλετε voucher για υφιστάμενη ή νέα σύνδεση. Συμπλήρωση στοιχείων: Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία και αποδέχεστε τους όρους του προγράμματος. Λήψη voucher: Το κουπόνι αποστέλλεται μέσω email και SMS στον αριθμό που δηλώσατε. Επικοινωνία με πάροχο: Ενημερώνετε τον πάροχο για τον αριθμό voucher και επιλέγετε την υπηρεσία Gigabit που επιθυμείτε.

Τι πρέπει να προσέξετε

Ο πάροχος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (modem/router) και να προσφέρει έκπτωση τουλάχιστον ίση με το ποσό του voucher σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει τις εγγυημένες ταχύτητες και σε ώρες αιχμής.

Μην χάσετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε το ίντερνετ σας με 200€ επιδότηση. Η προθεσμία λήγει σύντομα, οπότε φροντίστε να ελέγξετε πρώτα την κάλυψη και να υποβάλετε αίτηση εγκαίρως.