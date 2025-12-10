Αύξηση 0,6% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου 2024 προς τον Οκτώβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.846 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.992.040 κόρους και παρουσίασε μείωση 3,2% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 3,9% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.