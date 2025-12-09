Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το ξέσπασμά του κατά του Άρνε Σλοτ, το οποίο άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του στη Λίβερπουλ. Το προηγούμενο διάστημα, ο Αιγύπτιος είχε παραχωρήσει μια ιδιαίτερα αιχμηρή συνέντευξη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον χρόνο συμμετοχής του και τη σχέση του με τον Ολλανδό προπονητή.

Ο Σαλάχ τόνισε ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του μένει τρεις συνεχόμενους αγώνες στον πάγκο, υποστηρίζοντας πως νιώθει ότι «τον θυσιάζουν» για να φανεί ο ίδιος ως ο υπαίτιος των προβλημάτων: «Έχω κάνει πολλά για τον σύλλογο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τόνισε πως η σχέση του με τον Σλοτ έχει πλέον… χαθεί, υπονοώντας ότι κάποιος εντός της ομάδας δεν τον θέλει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Σλοτ τον άφησε εκτός αποστολής για το ματς με την Ίντερ στο Champions League, με τον Σαλάχ να μένει στο προπονητικό κέντρο αντί να ταξιδέψει στο Μιλάνο με την υπόλοιπη ομάδα.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Αιγύπτιος δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία στα social media, την οποία πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεσο σχόλιο για την κατάσταση και την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τον ίδιο και το μέλλον του στη Λίβερπουλ.