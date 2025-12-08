Ο Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Λίβερπουλ με την Ίντερ για το Champions League, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος εκφράστηκε για το μέλλον του στον σύλλογο και την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ έχει μείνει εκτός ενδεκάδας στα τελευταία τρία παιχνίδια της Premier League, συμπεριλαμβανομένου του 3-3 με τη Λιντς, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση και προκάλεσε ερωτήσεις για τη σχέση του με τον προπονητή και τη διοίκηση.

Ο Σλοτ εξήγησε ότι η απόφαση να μην ταξιδέψει ο Σαλάχ στο Μιλάνο ήταν προγραμματισμένη και ότι η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν συνεχής και σε καλό επίπεδο. Παρά τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή, ο προπονητής τόνισε πως η σχέση τους δεν έχει διαρραγεί και ότι ο Σαλάχ έχει δείξει σεβασμό προς το προπονητικό τιμ και τους συμπαίκτες του, προπονούμενος σκληρά.

Όσον αφορά τον λόγο που ο Σαλάχ δεν χρησιμοποιείται, ο Σλοτ εξήγησε ότι οι επιλογές τακτικής αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάλογα με τα πλάνα των αντιπάλων, και στο τελευταίο παιχνίδι επιλέχθηκε διαφορετική διάταξη με επιθετικούς Εκιτικέ, Γκάκπο και Βιρτς. Σχετικά με την πιθανότητα επιστροφής του Αιγύπτιου στη σύνθεση, ο προπονητής παραδέχθηκε: «Δεν έχω ιδέα».