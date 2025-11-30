Ο Άρνε Σλοτ προχώρησε σε μία από τις πιο ηχηρές αποφάσεις της θητείας του στη Λίβερπουλ, καθώς στον αγώνα απέναντι στη Γουέστ Χαμ (30/11, 16:05) άφησε στον πάγκο τον Μοχάμεντ Σαλάχ, βάζοντας τέλος σε ένα μακρύ διάστημα στο οποίο ο Αιγύπτιος αποτελούσε σταθερά μέλος της αρχικής ενδεκάδας. Η τελευταία φορά που ο Σαλάχ δεν είχε ξεκινήσει σε ματς Premier League ήταν τον Απρίλιο του 2024, επίσης κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας, με έξι ήττες στους επτά τελευταίους αγώνες στην Premier League και τη βαριά ήττα από την Αϊντχόφεν στο Champions League να επιδεινώνει την κατάσταση. Η ομάδα έχει πέσει στην κάτω ζώνη της βαθμολογίας, έχοντας μόλις τρεις νίκες στα δώδεκα πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ η κριτική προς τον Ολλανδό προπονητή έχει αγγίξει κόκκινο.

No Mohamed Salah in the starting XI today for Liverpool. This is the first time under Arne Slot that Salah has not been included in the starting line up for a Premier League game.#BBCFootball pic.twitter.com/g1PNSdb6Co — Match of the Day (@BBCMOTD) November 30, 2025

Οι αλλαγές και ο λόγος που δεν ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα

Αντιμετωπίζοντας την πίεση οπαδών και διοίκησης, ο Σλοτ άλλαξε δραστικά την εικόνα της ενδεκάδας. Ο Τζο Γκόμεζ ξεκινά για πρώτη φορά φέτος στην Premier League ως δεξιός μπακ, επιτρέποντας στον Ντόμινικ Σομποσλάι να μετατοπιστεί στον άξονα. Στην επίθεση, ο Αλεξάντερ Ισάκ αναλαμβάνει την κορυφή, ενώ ο Φλόριαν Βιρτς επιστρέφει μετά την αποθεραπεία του από τραυματισμό.

Ο Σαλάχ πληρώνει την κακή του φόρμα, καθώς στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια δεν έχει συμμετοχή σε γκολ και έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις εμφανίσεις του. Η Λίβερπουλ ελπίζει ότι απέναντι στη Γουέστ Χαμ, η οποία επίσης δεν διανύει καλή περίοδο, θα μπορέσει να αλλάξει την αρνητική της πορεία και να επιστρέψει σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων.