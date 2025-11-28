Η φετινή Λίβερπουλ δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που πριν λίγους μήνες κατέκτησε την Premier League. Η βαριά ήττα με 1-4 από την Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ» έβαλε άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της κακής εικόνας, με τους «Reds» να μετρούν πλέον τρεις συνεχόμενες ήττες και εννέα στα τελευταία 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Η πίεση στον Άρνε Σλοτ έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Ο Ολλανδός τεχνικός καλείται να γυρίσει την κατάσταση και να βάλει την ομάδα ξανά σε τροχιά, τόσο στη Premier League όπου βρίσκεται στη 12η θέση, όσο και στο Champions League, εκεί όπου έχει κατρακυλήσει στη 13η θέση.

Αν όμως η εικόνα δεν αλλάξει άμεσα, τότε όλα δείχνουν πως η διοίκηση θα εξετάσει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή. Αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ έχουν ήδη καταρτίσει λίστα πιθανών διαδόχων, με ένα όνομα να ξεχωρίζει: αυτό του Γιούργκεν Κλοπ!

Σύμφωνα με τη «Sun», ο Γερμανός βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς υποψηφίους για να επιστρέψει προσωρινά, με το πλάνο να προβλέπει παραμονή του μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι ιδιοκτήτες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον Λουίς Ενρίκε, τον οποίο βλέπουν ως ιδανική λύση για το μέλλον.