Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση στη Λίβερπουλ, καθώς η φετινή κακή πορεία της ομάδας έχει ενισχύσει τις φήμες για πιθανή αποχώρησή του. Παρά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, όταν κατέκτησε την Premier League, ο Ολλανδός τεχνικός δεν έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στην ομάδα φέτος.

Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης, ο Σλοτ δεν θα φύγει χωρίς σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα. Σύμφωνα με αγγλικά και ολλανδικά δημοσιεύματα, ο προπονητής με συμβόλαιο έως το 2027 θα δικαιούται περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση.

Την ίδια στιγμή, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη ξεκινήσει να αναζητούν πιθανούς διαδόχους, με ονόματα όπως Ζιντάν, Νάγκελσμαν, Γκλάσνερ και Ιραόλα να εμφανίζονται έντονα στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο των «Κόκκινων». Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την πίεση να αυξάνεται μετά από κάθε αρνητικό αποτέλεσμα.