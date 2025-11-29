Δημοφιλή
Δωρεάν ένσημα για ανέργους μέχρι τη σύνταξη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δωριστεί για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας
Τα Μερομήνια είχαν προβλέψει την κακοκαιρία «Adel»! Τα σημάδια για τον χιονιά του Δεκέμβρη και το spoiler για τον Γ
Εκατοντάδες Αλβανοί στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας - Σημαίες, κόρνες και χοροί
Νέο διαβατήριο: Πότε εκδίδεται, πότε δεν χορηγείται και πόσο διαρκεί – Όλες οι αλλαγές και τα κόστη
Χωρίς λαϊκές αγορές η χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Προσωπικός αριθμός και νέα ταυτότητα: Όσα δεν σου είπαν για την έκδοσή της
Τέλος η εποχή της… μυστικής διαθήκης: Έρχεται το deal ζωής με τους κληρονόμους σου
Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή - Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν
«Δεχόταν πολλές απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Τι δήλωσε ο πατέρας του λιμενικού που βρέθηκε μαχαιρωμέ
Ενα προπονητικό εργαλείο
O Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου για τη δωδέκατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και οι δύο ομάδες κουβαλάνε την υποχρέωση της νίκης. Ο ΠΑΟ έχει χάσει ήδη αρκετούς βαθμούς από αυτούς που δύσκολα θα χάσουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, τους οποίους έχει βρεθεί να κυνηγάει: αν ηττηθεί, για να διεκδικήσει το […]
Αμύντας – Ολυμπιακός 66-84: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» με κορυφαία Χριστινάκη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, επικρατώντας με 85-66 του Αμύντα για την 8η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα, με την Χριστινάκη να αναδεικνύεται σε κορυφαία παίκτρια της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 16 πόντους, μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Με αυτή τη νίκη, […]
Παρτίζαν: Υπηρεσιακός προπονητής ο Ματόβιτς όσο εκκρεμεί η υπόθεση Ομπράντοβιτς
Η Παρτίζαν επιστρέφει σήμερα (29/11, 17:00) στις προπονήσεις για πρώτη φορά μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει έντονη. Λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει στο θέμα του Σέρβου τεχνικού, ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς –εδώ και χρόνια στενός συνεργάτης του και […]
Ο Ελ Κααμπί ανάμεσα στους κορυφαίους επιθετικούς του Champions League
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά του στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τον Μαροκινό επιθετικό να κατατάσσεται στην κορυφαία ενδεκάδα των παικτών με τα υψηλότερα γκολ στο Champions League. Έχοντας υπάρξει πρώτος σκόρερ τόσο στο Conference League όσο και στο Europa League τις δύο προηγούμενες σεζόν, ο Ελ Κααμπί επιβεβαιώνει την κλάση […]
Ο Ρονάλντο απέναντι στο ανίκητο ρομπότ – Ποιος νίκησε; (vid)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συνηθίζει να χάνει. Και όλοι γνωρίζουν πως όταν συμβαίνει αυτό υποφέρει. Γνωρίζοντας αυτή την «ιδιαιτερότητα» του κορυφαίου άσου ο άλλοτε μηχανικός της NASA Μαρκ Ρόμπερ, τον προσκάλεσε σε δοκιμασία απέναντι στον «ανίκητο τερματοφύλακα», ένα ρομπότ. Ανάμεσα στο κοινό που παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη μονομαχία του CR7 με την τεχνολογία στο City of Football, παραβρίσκονταν οι Ντιόγκο […]