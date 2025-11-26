Ο Πολ Ντόιλ, ο 54χρονος Βρετανός που τον Μάιο του 2025 έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε οπαδούς της Λίβερπουλ κατά την παρέλαση του πρωταθλήματος, παραδέχτηκε την ενοχή του για τα 31 αδικήματα που τον κατηγορούν. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τραυματισμούς σε 130 άτομα, εκ των οποίων οι 50 χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα, ενώ τέσσερις βρέθηκαν παγιδευμένοι κάτω από το όχημα.

Στην πρώτη ημέρα της δίκης του στο Liverpool Crown Court, ο Ντόιλ εγκατέλειψε την υπεράσπισή του και παραδέχτηκε τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν επικίνδυνη οδήγηση, συμπλοκή και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών με πρόθεση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο Ντόιλ χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ως όπλο, επιταχύνοντας σε πολυσύχναστο δρόμο που είχε κλείσει λόγω της παρέλασης.

Η ακροαματική διαδικασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα συνεχιστεί στις 15 και 16 Αυγούστου, ενώ τα θύματα θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις προσωπικές τους δηλώσεις για τις συνέπειες του συμβάντος. Ο δικαστής προειδοποίησε τον Ντόιλ ότι είναι αναπόφευκτο να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης, καθώς θα εξεταστούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι υποβολές των δικηγόρων υπεράσπισης.