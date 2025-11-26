Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 279 παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όπου βρίσκονται χιλιάδες διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2 — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

Οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίουν τις σκαλωσιές από μπαμπού γύρω από τα κτίρια, ενώ έχουν τύλιξει και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, παγιδεύοντας πολλούς κατοίκους στα διαμερίσματά τους.

Hong Kong Fire Kills 13, Injures 28 A fire broke out in Hong Lok Court,Tai Po, Hong Kong, and the severity level has been raised to five. So far, the fire has resulted in 13 deaths and 28 injuries. Firefighters are making all-out efforts to extinguish the blaze.#HongKongFire pic.twitter.com/nrkuqQ9WQ0 — Bi Xia（互关） (@zhi1923) November 26, 2025

Το συγκρότημα περιλαμβάνει οκτώ κτίρια των 31 ορόφων, με συνολικά 2.000 διαμερίσματα που φιλοξενούν περίπου 4.800 κατοίκους.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο η κατάσβεση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια. Στο σημείο επιχειρούν 128 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 800 πυροσβέστες.

Πώς πήρε διαστάσεις η φωτιά

Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά ξεκίνησε σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρο το συγκρότημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong’s Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0 — ABC News (@ABC) November 26, 2025

Η αστυνομία αναφέρει πολλές κλήσεις για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.

Η πυρκαγιά, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί επιπέδου 1, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 στις 15:34 και έφτασε στο ανώτατο επίπεδο 5 στις 18:22, στη μέγιστη κλίμακα σοβαρότητας που χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ.

UPDATE: The Fire Services Department raised the alert for the deadly Tai Po blaze to a No. 5 alarm – the highest – at 6:22pm. As of 6pm, five people are dead, three are in a critical condition, one in a serious condition and one in a stable condition. Full updates:… pic.twitter.com/bafLo0rp0f — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να κατακαίουν τις σκαλωσιές από μπαμπού στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα του πράσινου προστατευτικού πλέγματος κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.

Σκαλωσιές αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται συχνά κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση κτιρίων, αν και η τοπική κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αντικατάστασή τους για λόγους ασφαλείας.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του και στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Παράλληλα, ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων και των απωλειών.

Στο Τάι Πο, οι περιφερειακοί αξιωματούχοι άνοιξαν προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους που έμειναν άστεγοι λόγω της πυρκαγιάς. Η περιοχή αυτή, προαστιακή στα Νέα Εδάφη του βόρειου Χονγκ Κονγκ, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού, συνηθισμένες σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης στο Χονγκ Κονγκ, έχουν τεθεί υπό αναθεώρηση από την κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος τη σταδιακή τους κατάργηση σε δημόσια έργα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι, η πυρκαγιά αυτή είναι η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Η προηγούμενη μεγαλύτερη τραγωδία σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 1996, όταν 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εμπορικό κτίριο στο Καουλούν, σε πυρκαγιά επιπέδου 5 που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.