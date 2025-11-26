Η Εθνική Ανδρών μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» την Πέμπτη (26/11, 18:30).

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη 12άδα που θα αγωνιστεί, με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Γιώργο Τσαλμπούρη, Δημήτρη Κακλαμανάκη, Δημήτρη Φλιώνη, Αντώνη Καραγιαννίδη, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκο Περσίδη να απαρτίζουν την ομάδα.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης (λόγω διάτασης στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής), Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Η ομάδα θέλει να ξεκινήσει δυναμικά τη διοργάνωση και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στην πρεμιέρα απέναντι στους Ρουμάνους.