Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην παγωμένη Αστάνα για την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι το απόγευμα της Τρίτης (9/1, 17:30), όμως οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν εμπόδισαν τους πιο πιστούς φίλους της ομάδας από το να βρεθούν στο πλευρό της. Παρά το πρωινό –20°C, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την υποστήριξη οπαδών που ταξίδεψαν στο Καζακστάν για να δώσουν ώθηση στους παίκτες.

Τρεις εξ αυτών μίλησαν στο «Morning Point» του Mega News, περιγράφοντας το σοκ από το πολικό ψύχος αλλά και τον ενθουσιασμό τους για το ταξίδι: τόνισαν πως η καθημερινότητα στην Αστάνα απαιτεί βαριά ρούχα και… γερά νεύρα, ενώ μέσα στο κλειστό γήπεδο οι συνθήκες είναι πιο υποφερτές.

Με χαμόγελο και χιούμορ, οι οπαδοί σημείωσαν ότι έχουν συνηθίσει να ταξιδεύουν για την ομάδα, ακόμη κι όταν το θερμόμετρο δείχνει –20°C, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «για τον Θρύλο παντού». Παράλληλα εξέφρασαν την ελπίδα ότι ο Ολυμπιακός θα πανηγυρίσει την πρώτη του φετινή νίκη στο Champions League, σχολιάζοντας πως… η βότκα είναι ο καλύτερος σύμμαχος στο κρύο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

«Γεια σας παιδιά, στους -20°C για τον Θρύλο της καρδιάς μας. Κοιτάξτε, με τον Ολυμπιακό έχουμε κάνει πολλά ταξίδια. Ένα ακόμα, το πιο μακρινό. Θα μας γράψει η ιστορία. Πάμε και για το πρώτο διπλό.

Είναι πάρα πολύ το κρύο, αλλά για τον Ολυμπιακό… παντού. Μέσα στο γήπεδο είναι καλύτερα τα πράγματα επειδή είναι κλειστό. Εδώ έξω όταν φυσάει είναι δύσκολα τα πράγματα. Ευελπιστούμε να κάνουμε την πρώτη μας φετινή νίκη στο Champions League. Το κινητό δείχνει -20 αυτή τη στιγμή. Πίνουμε βότκα φουλ, συνέχεια… Ότι μπορούμε».