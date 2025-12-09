Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έγινε φέτος στον ανανεωμένο περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, που συνιστά απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της νέας εποχής.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο «Παπάγου» για τις οικογένειες και τα παιδιά του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα λοιπά Επιτελεία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βλέπω το υπουργείο απόψε, με την καινούργια του μορφή και το μνημείο μπροστά μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Γιατί είναι ένα περιβάλλον που πραγματικά συνιστά την αποτύπωση του περάσματος των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας σε αυτή τη νέα, δύσκολη εποχή. Και μέσα σε αυτόν τον διαφορετικό, τον πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο όμορφο χώρο, θα φωταγωγήσουμε το φετινό δέντρο των Χριστουγέννων, έναν βαθύτατο Χριστιανικό συμβολισμό.

Το δέντρο είναι το δέντρο της ζωής, είναι το δέντρο του Φωτός και είναι το δέντρο της Αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Και δεν αποτελούν το δέντρο και τα φώτα, την εκδήλωση από ένα καταναλωτικό πρότυπο. Δεν το στολίζουμε για να ψωνίζουμε.

Αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο συμβολισμό, όπως σας είπα. Αντιπροσωπεύει, συμβολίζει την ανάδυση της νέας ζωής προς τον ουρανό, προς τα πάνω. Δηλώνει την άρνηση από το σκοτάδι, γι’ αυτό το φωτίζουμε».

«Αυτές τις δύσκολες περιόδους της παγκόσμιας αβεβαιότητας είναι ένα στοιχείο που μας κάνει να αισθανόμαστε αισιοδοξία. Και υπενθυμίζει ότι είναι πολύ καλό να μένουμε κοντά στα σύμβολά μας, κοντά στον αξιακό μας πυρήνα, σε αυτά που πιστεύουμε.

Στο τέλος της ημέρας σε αυτά που είμαστε. Γιατί αυτά που είμαστε διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας, καθορίζουν τις αντιλήψεις μας υποβάλλουν, επιβάλλουν τις επιλογές μας» ξεκαθάρισε.

Για την παρουσία της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι είναι ένας συμβολισμός διαρκείας, «ότι μαζί μας στις χαρές, στις λύπες μας, στις γιορτές μας είναι και η μνήμη αυτών που έφυγαν και που τα ονόματά τους μας συντροφεύουν πάντα, θυμίζοντάς μας ότι αυτοί προσέφεραν στην πατρίδα, υπενθυμίζοντάς μας αυτό που εμείς χρωστάμε στην πατρίδα».

Ευχήθηκε από καρδιάς «ολόψυχα, σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως επίσης στις οικογένειες του προσωπικού, υγεία και ευτυχία».

Αναδρομικές αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Για τις αυξήσεις στους μισθούς του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός «ότι η Βουλή των Ελλήνων με το πρόγραμμα που έχει δεν μας επέτρεψε να ψηφίσουμε ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, όπως πολύ θα ήθελα, το νομοσχέδιο που περιέχει τις αυξήσεις, για τις οποίες παλέψαμε όλοι για πολύ καιρό».

Στις 8 Ιανουαρίου

Διαβεβαίωσε, όμως, ότι οι αυξήσεις «θα ψηφιστούν στις 8 Ιανουαρίου» και πρόσθεσε: «Έχω παρακαλέσει ήδη τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου να αποστείλουν στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, έγγραφο που θα περιέχει τη μισθοδοσία σας από τον Ιανουάριο του καινούργιου χρόνου, καθώς και το ποσό των αναδρομικών που δικαιούστε, γιατί θυμίζω ότι οι αυξήσεις είναι αναδρομικές από την 1η Οκτωβρίου 2025».

«Λυπάμαι που αυτά τα χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θα είναι όμως μια πολύ καλή αρχή για τον καινούργιο χρόνο» είπε ο κ. Δένδιας.

«Η προσπάθεια σε αυτό τον χρόνο θα είναι να κάνουμε ένα νέο κύκλο εξοικονομήσεων, ώστε να μπορέσουμε πάλι με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με το υπουργείο Οικονομικών, να επανέλθουμε στο τέλος του χρόνου – αν τα καταφέρουμε όλοι μαζί – σε έναν νέο κύκλο αναπροσαρμογών της μισθοδοσίας προς τα πάνω» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.