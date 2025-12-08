Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας παρέστη στη συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «συζητήσαμε για τη μετατροπή της Άμυνας, με την “Ατζέντα 2030”, από δημοσιονομικό βάρος σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης».

Όπως πρόσθεσε, «πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της πατρίδας μας».