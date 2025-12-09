Η χρήση ΑΤΜ αποτελεί μια καθημερινή πρακτική για πολλούς από εμάς. Ωστόσο, η ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής είναι κρίσιμη, καθώς διάφορες μορφές απάτης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά μας δεδομένα και τα χρήματά μας.

Ακολουθούν κάποιες συμβουλές για μεγαλύτερη προστασία όταν χρησιμοποιείς ΑΤΜ.

1. Επιλογή ΑΤΜ

Η πρώτη και βασικότερη κίνηση για την ασφαλή χρήση ενός ΑΤΜ είναι να επιλέξεις το σωστό σημείο.

Προτίμησε μηχανήματα που βρίσκονται σε φωτεινούς, πολυσύχναστους χώρους, όπως εξωτερικές εισόδους τραπεζών ή εμπορικών καταστημάτων. Αυτοί οι χώροι μειώνουν την πιθανότητα να πέσεις θύμα κακόβουλων ενεργειών.

Απόφυγε ΑΤΜ που δείχνουν φθαρμένα ή ύποπτα, με χαλαρά κομμάτια ή προσθήκες στο στόμιο της κάρτας, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν τοποθέτηση παράνομων συσκευών.

2. Προστασία PIN

Ο προσωπικός αριθμός PIN είναι το πιο σημαντικό σου κρυφό στοιχείο.

Κάλυψε πάντα το πληκτρολόγιο με το χέρι σου όταν τον πληκτρολογείς, ώστε να προστατευτείς από κακόβουλες κάμερες ή βλέμματα.

Μην μοιράζεσαι ποτέ τον PIN σου και μην τον γράφεις σε σημειωματάρια ή κινητό, όπου μπορεί εύκολα να βρεθεί.

Επίσης, συνίσταται να τον αλλάζεις συχνά για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

3. Έλεγχος της συσκευής

Πριν ξεκινήσεις οποιαδήποτε συναλλαγή, αφιέρωσε λίγα δευτερόλεπτα για να ελέγξεις το μηχάνημα.

Αν παρατηρήσεις προεξοχές, κολλημένες πλαστικές επιφάνειες ή εξαρτήματα που δείχνουν αφύσικα, ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί συσκευές skimming με σκοπό την αντιγραφή της κάρτας.

Τράβηξε ελαφρά το στόμιο εισαγωγής της κάρτας ή το πληκτρολόγιο — αυτά τα μέρη πρέπει να είναι σταθερά και να μην μετακινούνται.

4. Προσοχή κατά τη διάρκεια της συναλλαγής

Η προσοχή σου πρέπει να παραμένει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μην επιτρέπεις σε αγνώστους να σταθούν πολύ κοντά σου ενώ κάνεις ανάληψη ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή.

Αν κάποιος προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή σου, ακύρωσε αμέσως τη συναλλαγή και αποχώρησε από το χώρο με ασφάλεια.

Απόφυγε να δεχτείς «βοήθεια» από άτομα που δεν γνωρίζεις, ακόμη κι αν φαίνονται ευγενικά.

Με την τήρηση αυτών των βασικών συμβουλών, μπορείς να χρησιμοποιείς τα ΑΤΜ με μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο την κάρτα όσο και τα προσωπικά σου δεδομένα.