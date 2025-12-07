Κάθε φορά που εκτυπώνουμε μια απόδειξη μετά από μια συναλλαγή σε κάποιο ATM τράπεζας, αυτή περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, όπως το υπόλοιπο του λογαριασμού ή τμήματα του αριθμού της κάρτας.

Μπορεί πολλοί χρήστες να μην δίνουν σημασία σε αυτές τις ποδείξεις και να τις πετάνε, ωστόσο μπορεί να βρεθούν πολύ εύκολα στην κατοχή επίδοξων απατεώνων και να… αξιοποιηθούν. Κάτι που αποφεύγεται, εάν πατηθεί το πλήκτρο «Ακύρωση» ή να μην μην εκτυπωθεί η απόδειξη συναλλαγής, καθώς πρόκειται για ένα απλό βήμα που μπορεί να αποφύγει περιττές απάτες.

Αντί φυσικής απόδειξης στα ATM

Αντί για τη φυσική απόδειξη, συνιστάται η χρήση εφαρμογών mobile ή internet banking για τον έλεγχο των συναλλαγών και του υπολοίπου.

Αυτές οι τραπεζικές πλατφόρμες είναι όλο και πιο ασφαλείς και επιτρέπουν λεπτομερή έλεγχο των προσωπικών οικονομικών σε πραγματικό χρόνο, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσικές αποδείξεις, οι οποίες μένουν εκτεθειμένες.

Το τρικ της ακύρωσης

Εκτός από την αποφυγή της εκτύπωσης της απόδειξης, το πάτημα του πλήκτρου «Ακύρωση» στο τέλος της συναλλαγής έχει αντίκτυπο στην προστασία του χρήστη. Το βήμα αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα ΑΤΜ κλείνει σωστά τη συνεδρία που σχετίζεται με την κάρτα.

Εάν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, το ΑΤΜ θα μπορούσε να παραμείνει ενεργό με τα δεδομένα του προηγούμενου χρήστη, επιτρέποντας σε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό και να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες πράξεις.

Συστάσεις για προστασία στα ΑΤΜ