Καταδρομική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου, στο Κουκάκι, όταν ομάδα αγνώστων προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε καταστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ περίπου 40 άτομα κινήθηκαν στην οδό Βεϊκού, πετώντας τρικάκια και σπάζοντας τις τζαμαρίες τριών καταστημάτων. Παράλληλα, κατέστρεψαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ).

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν τρεις προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εξακρίβωση των στοιχείων τους.