Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδώσουν τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, βασισμένους στη σειρά κατάταξης στους πίνακες αξιολόγησης του ΑΣΕΠ. Οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και θα πρέπει να απαντήσουν έως Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, αν αποδέχονται την πρόσληψη και να στείλουν την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.).

Η τοποθέτηση και σύναψη των συμβάσεων θα γίνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 (ή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου για περιοχές που καθυστερούν). Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας είναι 45 λεπτά, με διάλειμμα 5 λεπτών, και τα μαθήματα δεν διεξάγονται στις αργίες και τις διακοπές.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας, ενώ η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται με βάση τις ανάγκες των Σ.Κ.Α.Ε. και τη σειρά κατάταξης στους πίνακες.

Η διάρκεια της Ενισχυτικής Διδασκαλίας λήγει με τη λήξη των μαθημάτων, πριν την έναρξη των εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

