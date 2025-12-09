Ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2026 φέρνει σημαντικές ευκαιρίες στο Δημόσιο, με 357 μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ που απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση νευραλγικών υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιβάλλον και ασφάλεια.

Δύο μεγάλοι φορείς βρίσκονται στο επίκεντρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι νέες θέσεις καλύπτουν ανάγκες σε δασοπροστασία, περιβαλλοντική διαχείριση, φύλαξη καταστημάτων κράτησης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ προχωρά σε 97 νέες προσλήψεις, με γεωγραφική διασπορά, για κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Οι βασικές ειδικότητες περιλαμβάνουν:

ΔΕ Δασοφυλάκων: 31 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 9 θέσεις

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας: 11 θέσεις

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγοι & Δασολόγοι): 12 θέσεις

ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών: 15 θέσεις συνολικά

Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως οδηγοί και τεχνικοί, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών έργων.

4 ακόμη θέσεις ΙΔΑΧ στο ΥΠΕΝ

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

+1 πρόσθετη θέση ΠΕ

Με τις ΙΔΑΧ θέσεις, το σύνολο στο ΥΠΕΝ φτάνει τις 97 προσλήψεις.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – 260 μόνιμες θέσεις

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενισχύει τη στελέχωση σε νευραλγικούς τομείς ασφάλειας και κοινωνικής υποστήριξης:

Φύλαξη καταστημάτων κράτησης: θέσεις ΔΕ Φυλάκων

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων: θέσεις ΠΕ & ΤΕ Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

Διοικητικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη: θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Η κατανομή των θέσεων προβλέπει γεωγραφική διασπορά ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε κεντρικά και περιφερειακά καταστήματα κράτησης, αλλά και στις υπηρεσίες υποστήριξης κρατουμένων.

Μάθε τα «μυστικά» για να είσαι έτοιμος – Τι πρέπει να ξέρεις πριν καταθέσεις αίτηση

Για να έχεις προβάδισμα στις μόνιμες προσλήψεις, οργανώσου εγκαίρως:

1. Έλεγξε τα τυπικά προσόντα σου

Πτυχίο/απολυτήριο σύμφωνα με την κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Άδειες άσκησης επαγγέλματος για Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Ιατρούς

Ανανεωμένα δικαιολογητικά και αναγνωρίσεις σπουδών

2. Απόκτησε επιπλέον προσόντα που δίνουν μόρια

Γνώση ξένης γλώσσας

Πιστοποίηση Η/Υ

Επαγγελματικές άδειες (π.χ. για οδηγούς)

3. Συγκέντρωσε την προϋπηρεσία σου

Η σχετική εμπειρία συχνά προσφέρει πολύτιμη μοριοδότηση, ειδικά σε κλάδους όπως:

φύλαξη και ασφάλεια,

δασοπροστασία,

υγεία και κοινωνική εργασία.

Συνολική εικόνα προσλήψεων 2026

Ο προγραμματισμός φέρνει: