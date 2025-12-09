Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ένας 50χρονος αγρότης από την περιοχή των Φαρσάλων, για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 42χρονου άνδρα από το Πακιστάν και για παράνομη οπλοχρησία. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 36 μηνών, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία, οπλοχρησία και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μετά από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η κατηγορία μετατράπηκε σε επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 50χρονος είχε δανείσει χρήματα στον αλλοδαπό εργάτη, ο οποίος εργαζόταν στα χωράφια του για δύο μήνες. Ο 42χρονος φέρεται να είχε ζητήσει το ποσό για την κηδεία συγγενικού του προσώπου στην πατρίδα του, με τη συμφωνία να το αποπληρώσει μέσω εργασίας. Ωστόσο, δεν επέστρεψε για δουλειά.

Όταν ο αγρότης του ζήτησε να επιστρέψει τα χρήματα, ο αλλοδαπός αρνήθηκε. Στις 18 Απριλίου 2023, σε χωριό των Φαρσάλων, ο κατηγορούμενος τον εντόπισε με ποδήλατο, του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο, τον εξύβρισε και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του επιτέθηκε με ξύλινο ρόπαλο, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Ο παθών έπεσε αναίσθητος και αιμόφυρτος στο έδαφος.

Ο 42χρονος νοσηλεύτηκε για οκτώ ημέρες στο νοσοκομείο με κακώσεις στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος. Για μεγάλο διάστημα μετά το περιστατικό, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αριστερό του χέρι.

Ρατσιστικά χαρακτηριστικά και προηγούμενο επεισόδιο

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι το Μ. Σάββατο, στις 15 Απριλίου 2023, ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί στην κτηνοτροφική μονάδα όπου εργαζόταν ο αλλοδαπός, τον έβρισε, τον έπιασε από τον λαιμό και του ζήτησε να αποχωρήσει. Τόσο τότε όσο και στις 18 Απριλίου φέρεται να προέβη σε εξυβρίσεις με αναφορές στη φυλή και τη θρησκεία του θύματος. Στη δικογραφία σημειώνεται ότι η επιλογή του παθόντος συνδέθηκε με τα χαρακτηριστικά της εθνικής του καταγωγής και της ισλαμικής του πίστης.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Κατά την απολογία του, ο 50χρονος υποστήριξε ότι ο αλλοδαπός αρνήθηκε να τηρήσει τη συμφωνία τους και ότι όταν τον συνάντησε στην είσοδο του χωριού, εκείνος τράβηξε σουγιά για να τον τραυματίσει. Όπως ισχυρίστηκε, τότε πήρε ένα ξύλο και τον χτύπησε στο χέρι, με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Η εκδοχή αυτή δεν έπεισε το δικαστήριο και τους ενόρκους, οι οποίοι τον έκριναν ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τον καταδίκασαν σύμφωνα με την απόφαση.