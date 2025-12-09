Τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν μία από τις σοβαρότερες συνέπειες των επαγγελματικών κινδύνων και εξακολουθούν να απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για την προστασία των εργαζομένων, ο e-ΕΦΚΑ προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος ατυχήματος, μιας οικονομικής ενίσχυσης που εξασφαλίζει εισόδημα και υποστήριξη κατά την περίοδο ανικανότητας προς εργασία, είτε το ατύχημα είναι εργατικό είτε εξωεργασιακό.

Τι είναι το επίδομα ατυχήματος

Το επίδομα ατυχήματος είναι παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι υπέστησαν βίαιο ατύχημα κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας τους. Σκοπός του είναι να παρέχει οικονομική στήριξη για όσο διάστημα ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εργαστεί λόγω τραυματισμού ή ασθένειας που προήλθε από το ατύχημα.

Η παροχή αφορά κυρίως μισθωτούς, δηλαδή όσους απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή των πρώην φορέων του, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί που:

Υπέστησαν ατύχημα κατά την εργασία ή εξαιτίας αυτής.

Ήταν ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ κατά την ημέρα του ατυχήματος.

Για εργατικό ατύχημα δεν απαιτούνται προηγούμενες ημέρες ασφάλισης, αρκεί ο εργαζόμενος να ήταν ασφαλισμένος τη στιγμή του συμβάντος. Αν πρόκειται για εξωεργασιακό ατύχημα, μπορεί να απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, όπως συγκεκριμένος αριθμός ημερών ασφάλισης πριν το περιστατικό.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για την έγκριση του επιδόματος πρέπει:

Το ατύχημα να θεωρείται βίαιο γεγονός που σχετίζεται με την εργασία ή προκλήθηκε εξ αφορμής αυτής.

Ο εργαζόμενος να είναι ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ την ημέρα του ατυχήματος.

Να υπάρχει γνωμάτευση αρμόδιου υγειονομικού οργάνου που να πιστοποιεί την ανικανότητα προς εργασία.

Η αίτηση να υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνήθως έως οκτώ μήνες από το συμβάν.

Ποσό και διάρκεια επιδότησης

Το ύψος και η διάρκεια του επιδόματος εξαρτώνται από τον βαθμό ανικανότητας και τη διάρκεια απουσίας από την εργασία. Στον πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για παράδειγμα, η επιδότηση μπορεί να διαρκέσει έως 182, 360 ή 720 ημέρες, ανάλογα με την κατάσταση του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, η καταβολή του επιδόματος ξεκινά άμεσα, χωρίς περίοδο αναμονής, σε αντίθεση με τα κοινά επιδόματα ασθενείας.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ:

Ο εργαζόμενος συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet στην υπηρεσία «Παροχές σε χρήμα». Υποβάλλει αίτηση για «Επίδομα ατυχήματος μισθωτών». Επισυνάπτει τη γνωμάτευση ανικανότητας προς εργασία, εφόσον απαιτείται. Ο εργοδότης ενημερώνεται ηλεκτρονικά για επιβεβαίωση των στοιχείων του ατυχήματος.

Μετά την υποβολή, η αίτηση εξετάζεται και ο εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της.

Υποχρεώσεις εργοδότη

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στον e-ΕΦΚΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη του συμβάντος. Εκπρόθεσμη αναγγελία μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ο εργοδότης ενδέχεται να υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές για τις ημέρες απουσίας του εργαζομένου.

Χρήσιμες συμβουλές για εργαζόμενους

Κράτησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ατυχήματος, όπως ημερομηνία, τόπο, συνθήκες και ιατρική γνωμάτευση.

Υπόβαλε την αίτηση έγκαιρα στον e-ΕΦΚΑ.

Παρακολούθησε ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης.

Σε περίπτωση απόρριψης, έχεις δικαίωμα ένστασης ή επανεξέτασης.

Ενημερώσου για τυχόν δικαιώματα νοσοκομειακής περίθαλψης ή σύνταξης αναπηρίας, εάν το ατύχημα προκάλεσε μόνιμη βλάβη.

Το επίδομα ατυχήματος αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής προστασίας, διασφαλίζοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν μένει χωρίς εισόδημα σε περίπτωση τραυματισμού. Η έγκαιρη ενημέρωση, η σωστή τεκμηρίωση και η συνεργασία με τον εργοδότη αποτελούν τα «κλειδιά» για τη γρήγορη και ορθή χορήγησή του. Μέσα από τέτοιες παροχές, ο e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει στην πράξη τον κοινωνικό του ρόλο και τη σημασία της προστασίας της εργασίας.