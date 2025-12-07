Ο Δήμος Αστυπάλαιας προχωρά σε μια πρωτοβουλία στήριξης των εργαζομένων του νησιού, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητά τους και να ενισχύσει τη μόνιμη παραμονή τους στον τόπο. Μέσω ενός νέου στεγαστικού επιδόματος, η δημοτική Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό που στηρίζει τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, της υγείας και της εκπαίδευσης, καθιστώντας την Αστυπάλαια έναν πιο ελκυστικό τόπο εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί θα λαμβάνουν μηνιαία 600 ευρώ, οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου 200 ευρώ, ενώ συζητείται και η χορήγηση επιδόματος στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αστυπάλαιας:

«Ο Δήμος Αστυπάλαιας, στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης των εργαζομένων και της ενίσχυσης της παραμονής τους στο νησί, χορηγεί από ιδίους πόρους:

– Στεγαστικό επίδομα 200€ και άνω μηνιαίως (ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση) για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αστυπάλαιας, οι οποίοι δεν διαθέτουν κατοικία και όσους πρόκειται να προσληφθούν.

– Επίδομα στέγασης 600€ μηνιαίως για στους ιατρούς που δεν διαθέτουν κατοικία και υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας του νησιού.

– Επιπλέον, επί της αρχής ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η χορήγηση επιδόματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού που δεν διαθέτουν κατοικία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και του έργου τους στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Με τις παροχές αυτές, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης και την προσέλκυση προσωπικού που στηρίζει καθημερινά την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία των υπηρεσιών, του Δήμου, της υγείας και της εκπαίδευσης».