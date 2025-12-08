Πολλά παλιρροϊκά κύματα, μέγιστου ύψους 70 εκατοστών, καταγράφηκαν στη βόρεια Ιαπωνία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τη Δευτέρα (8/12) στη βόρεια Ιαπωνία. Οι αρχές ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, τοπική ώρα.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανακοίνωσε ότι ο σεισμός που έπληξε τη Μισάουα, στις ακτές της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό, σημειώθηκε στις 16.15 (ώρα Ελλάδας), ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών και προήλθε από εστιακό βάθος 53 χιλιομέτρων.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε αμέσως προειδοποίηση για τσουνάμι που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα τρία μέτρα. Ένα πρώτο κύμα, ύψους 40 εκατοστών, έπληξε την περιφέρεια Αομόρι, όπου βρίσκεται η Μισάουα, στις 16.43 (23.43 ώρα Ιαπωνίας).

Στα 70 εκατοστά

Επτά λεπτά αργότερα, άλλο τσουνάμι έφτασε στην πόλη Ουρακάουα, στην περιοχή του Χοκάιντο. Ακολούθησαν πολλά άλλα κύματα, κανένα εκ των οποίων δεν ξεπέρασε τα 70 εκατοστά.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση ΝΗΚ επικαλούμενη έναν υπάλληλο ξενοδοχείο στο Χατσινόχε, κοντά στο Αομόρι. Κάτοικοι της πόλης αυτής έφυγαν από τα σπίτια τους και αναζήτησαν καταφύγιο στο δημαρχείο.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Μινόρου Κιχάρα, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να αρθεί ο συναγερμός.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στη μεγάλη πόλη Σαπόρο της βόρειας Ιαπωνίας, όπου σήμαναν προειδοποιητικά τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Ένας δημοσιογράφος της ΝΗΚ από το Χοκάιντο περιέγραψε ότι ο σεισμός κράτησε περίπου 30 δευτερόλεπτα και ήταν τόσο ισχυρός που δυσκολεύτηκε να σταθεί όρθιος.

1500 δονήσεις

Στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 1.500 σεισμικές δονήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μικρές και δεν προκαλούν ζημιές.

Η συγκεκριμένη περιοχή ωστόσο προσπαθεί μέχρι και σήμερα να συνέλθει από τον σεισμό των 9 βαθμών που σημειώθηκε το 2011 και το τσουνάμι που τον ακολούθησε, από το οποίο σκοτώθηκαν ή αγνοούνται ακόμη 18.500 άνθρωποι. Λόγω της καταστροφής επήλθε τήξη στους τρεις αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα αυτού του τύπου μετά από εκείνο του Τσερνομπίλ.