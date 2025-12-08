«Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Ιαπωνία, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής του νομού Αομόρι

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι  η οποία αναφέρει ότι:  «Οι άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως» με την οποία προειδοποιούνται οι κάτοικοι στις κοντινές περιοχές ότι «Κύματα τσουνάμι πλησιάζουν τις ακτές. Εκκενώστε το συντομότερο δυνατό».

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

Η κυβέρνηση  της Ιαπωνίας ενεργοποίησε γραφείο αντιμετώπισης κρίσεων στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο  προκειμένου να συντονιστούν οι τις πρώτες ενέργειες  για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, επισημαίνοντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, τραυματίες ή θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία, τα κύματα τσουνάμι είχαν φτάσει σε ορισμένες περιοχές τα 40 μέτρα.

Βίντεο από την στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Ιαπωνία:

