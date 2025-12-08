«Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Ιαπωνία, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής του νομού Αομόρι

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι η οποία αναφέρει ότι: «Οι άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως» με την οποία προειδοποιούνται οι κάτοικοι στις κοντινές περιοχές ότι «Κύματα τσουνάμι πλησιάζουν τις ακτές. Εκκενώστε το συντομότερο δυνατό».

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ενεργοποίησε γραφείο αντιμετώπισης κρίσεων στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο προκειμένου να συντονιστούν οι τις πρώτες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

[Tsunami Warning] Central Pacific Coast of Hokkaido, Pacific Coast of Aomori Prefecture, Coast of Iwate Prefecture. Residents living along the coasts in these areas must evacuate immediately to higher ground. #tunami #japan https://t.co/oLR2mrgUT2 — Égalité (@liberte1789_99) December 8, 2025

Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, επισημαίνοντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, τραυματίες ή θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία, τα κύματα τσουνάμι είχαν φτάσει σε ορισμένες περιοχές τα 40 μέτρα.

BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued – JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp — BNO News (@BNONews) December 8, 2025

An epic 7.6 magnitude earthquake has hit Japan. pic.twitter.com/0i6PhFWR5u — Amber S Wheeles (@wheeles_amber) December 8, 2025

Βίντεο από την στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Ιαπωνία: