«Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Ιαπωνία, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής του νομού Αομόρι
Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι η οποία αναφέρει ότι: «Οι άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως» με την οποία προειδοποιούνται οι κάτοικοι στις κοντινές περιοχές ότι «Κύματα τσουνάμι πλησιάζουν τις ακτές. Εκκενώστε το συντομότερο δυνατό».
Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ενεργοποίησε γραφείο αντιμετώπισης κρίσεων στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο προκειμένου να συντονιστούν οι τις πρώτες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
[Tsunami Warning]
Central Pacific Coast of Hokkaido,
Pacific Coast of Aomori Prefecture, Coast of Iwate Prefecture.
Residents living along the coasts in these areas must evacuate immediately to higher ground. #tunami #japan https://t.co/oLR2mrgUT2
#Earthquake (#地震) possibly felt 2 min 6 sec ago in #Japan. Felt it? Tell us via:
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/zDW3QX00Hh
Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, επισημαίνοντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, τραυματίες ή θύματα.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία, τα κύματα τσουνάμι είχαν φτάσει σε ορισμένες περιοχές τα 40 μέτρα.
BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued – JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp
An epic 7.6 magnitude earthquake has hit Japan. pic.twitter.com/0i6PhFWR5u
Βίντεο από την στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Ιαπωνία:
Watch
7.2 earthquake in Japan…🥺🥺🥺🥺#Earthquakepic.twitter.com/MZ6qGkl7wC
🚨 JUST IN 🇯🇵
A 7.2 magnitude earthquake has been reported in Japan, and a tsunami warning has been issued.
Please pray for the people of Japan and hope everyone stays safe. 🙏🌊 https://t.co/rNXqfSiS0k pic.twitter.com/QLvgLvSvUH
地震直撃してパソコン逝ったかも pic.twitter.com/9hT2YJrKr0
