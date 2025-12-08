Η Αττάλεια της Τουρκίας συγκλονίστηκε ξανά από σεισμό, λίγες μόλις ώρες μετά τη δόνηση που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή Κονυαλτί. Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στη Σερίκ, με εστιακό βάθος 28,25 χιλιομέτρων. Η δόνηση καταγράφηκε στις 13:21 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές πόλεις, προκαλώντας πανικό και ανησυχία στους κατοίκους. Πολλοί βγήκαν στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Διαφορετική εκτίμηση από το Καντιλί

Το Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε ότι η ένταση του σεισμού ήταν 5,2 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος έφτασε τα 95 χιλιόμετρα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Αττάλειας ανέφερε: «Στις 13:21 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών με επίκεντρο τη Σερίκ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Οι έλεγχοι στο πεδίο συνεχίζονται. Ευχόμαστε περαστικά σε όλους τους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό.»

Λίγες ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα, η Αττάλεια είχε ήδη ταρακουνηθεί από σεισμό 4,3 Ρίχτερ. Η νέα δόνηση μέσα στην ίδια ημέρα έχει εντείνει την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής.