Η αυστηρή εποπτεία και τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχουν προκαλέσει αντικείμενο τριβής όχι μόνο με τις συγκεκριμένες πολυεθνικές αλλά και με την ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Με αφορμή το τελευταίο πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ του Ίλον Μασκ από την ΕΕ για την παραβίαση της ειδικής νομοθεσία του μπλοκ περί ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Act –DSA), η κόντρα αυτή φαίνεται ότι τώρα εντείνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του όχι μόνο έχουν θέσει το θέμα της χαλάρωσης της εποπτείας των «Big Tech» στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, αλλά τώρα το πρόστιμο στην Χ έφερε νέες αντιδράσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έγραψε στον λογαριασμό του στο X ότι το πρόστιμο της Κομισιόν ισοδυναμούσε με επίθεση στον αμερικανικό λαό. Ο Μασκ αργότερα συμφώνησε με την άποψη του Ρούμπιο. Ο αντιπρόεδρος Τζ Ντ Βάνς σε ανάρτηση στο X κατηγόρησε την ΕΕ ότι επιδιώκει να επιβάλει πρόστιμο στο X «επειδή δεν εμπλέκεται σε λογοκρισία». «Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου και όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες για σκουπίδια», έγραψε. Η κόντρα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τις Big Tech αναμένεται ότι θα έχει συνέχεια, με τις δύο πλευρές να ζυγίζουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Η ηλεκτρονική έκδοση των Νέων παρουσιάζει σήμερα τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η Κομισιόν σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Χ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας όπως ορίζοντας από τη νομοθεσία DSA. Η απόφαση έρχεται μετά από διετή έρευνα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος εγκρίθηκε το 2022 για την εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών. Αν και το μέγεθος του προστίμου είναι μέτριο σε σύγκριση με προηγούμενες τεχνολογικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τις Βρυξέλλες, μπορεί να αποτελέσει νέα πηγή ανάφλεξης με τις ΗΠΑ εν μέσω εμπορικού πολέμου.

Meta

Μια μέρα πριν την επιβολή προστίμου στην Χ, η Κομισιόν είχε ξεκινήσει στις 4 Δεκεμβρίου έρευνα κατά της Meta με βάση την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σχετικά με την ενοποίηση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει πρόστιμο 797,72 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta τον Νοέμβριο του 2024 για καταχρηστικές πρακτικές, με την κατηγορία ότι ωφελούσαν το Facebook Marketplace. Τον Απρίλιο 2025 η Meta είχε δεχτεί πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών (DMA).

Microsoft

Τον Ιούνιο του 2024, η Κομισιόν ξεκίνησε έρευνα και απήγγειλε κατηγορίες στη Microsoft για παράνομη όπως τη χαρακτήρισε συμπερίληψη και ομαδοποίηση της εφαρμογής συνομιλίας και βίντεο Teams, με το προϊόν Office.

Apple

Τον Απρίλιο η Apple είχε δεχτεί πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών (DMA).

Το Μάρτιο η Apple είχε χάσει έφεσηκατά κανονιστικής αξιολόγησης που την ανοίγει σε αυστηρότερους ελέγχους στη Γερμανία, μετά από χρόνια συζητήσεών της για τη θέση της στην αγορά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Apple έχασε τη μάχη κατά απαίτησης των εποπτικών αρχών ανταγωνισμού της ΕΕ να καταβάλει 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικούς φόρους στην Ιρλανδία, στο πλαίσιο ευρύτερης καταστολής διμερών συμφωνιών φορολογίας μεταξύ πολυεθνικών και χωρών της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες είχαν επίσης επιβάλλει πρόστιμο 1,84 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Apple τον Μάρτιο του 2024 για παρεμπόδιση του ανταγωνισμού από τους ανταγωνιστές της στο streaming μουσικής μέσω περιορισμών στο App Store.

Ομάδες προστασίας πολιτικών δικαιωμάτων υπέβαλαν Τον Οκτώβριο του 2025 καταγγελία προς τις εποπτικές αρχές της ΕΕ για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του App Store και των συσκευών της της Apple.

Τον ίδιο μήνα, η Βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών χαρακτήρισε την Apple και την Google ως χώρες με «στρατηγικό καθεστώς αγοράς», δίνοντάς της την εξουσία να απαιτήσει συγκεκριμένες αλλαγές για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Alphabet (Google)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google της Alphabet στις 5 Σεπτεμβρίου για πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στον κλάδο της τεχνολογίας διαφημίσεων (adtech).

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Google κέρδισε προσφυγή κατά προστίμου 1,49 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί για παρεμπόδιση των ανταγωνιστών στη διαδικτυακή διαφήμιση αναζήτησης.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, η Google είχε χάσει τη μάχη κατά προστίμου 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις αντιμονοπωλιακές εποπτικές αρχές της ΕΕ. Η κατηγορία ήταν ότι είχε χρησιμοποιήσει τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών για να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων Ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Η γαλλική αρχή ανταγωνισμού δήλωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι επέβαλε πρόστιμο στην Google 250 εκατομμύρια ευρώ για παραβιάσεις που συνδέονται με τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ στη σχέση της με εταιρείες μέσων ενημέρωσης.

Amazon

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε τον Νοέμβριο αίτημα της Amazon να άρει τον χαρακτηρισμό της ως πλατφόρμας που υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις, βάσει των κανόνων της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο.

TikTok

Από το μικροσκόπιο της ΕΕ δεν έχει γλυτώσει ούτε η Κίνα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης παραβίασε την υποχρέωσή της, μαζί με τη Meta, να παρέχει στις εποπτικές αρχές ερευνητές επαρκή πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα. Το TikTok κατηγορήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο για μη συμμόρφωση σε υποχρέωση που αναφέρεται στη νομοθεσία DSA να δημοσιοποιεί βάση δεδομένων για διαφημίσεις, η οποία επιτρέπει στους ερευνητές και τους χρήστες να εντοπίζουν απάτες.