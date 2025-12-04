Το Year in Search 2025 της Google παρουσιάζει τις αναζητήσεις που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας τις τάσεις και τα γεγονότα που καθόρισαν τη χρονιά. Στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων βρέθηκαν όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025», ενώ υψηλά παρέμειναν και οι «Βάσεις 2025» και το «Labubu».

Στην κατηγορία των προσώπων, ξεχώρισαν η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στις εκλιπούσες διασημότητες κυριάρχησαν ονόματα όπως ο Αλέξης Κούγιας, ο Ozzy Osbourne, ο David Lynch, η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και τα αθλητικά γεγονότα, με το Eurobasket και τις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων – όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός – να πρωταγωνιστούν στις αναζητήσεις.

Οι τάσεις που καθόρισαν το 2025

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Google, το φετινό Year in Search αποτυπώνει δύο κύριες τάσεις: την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και το έντονο ενδιαφέρον για ψυχαγωγία. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν την Αναζήτηση τόσο για πρακτικά ζητήματα, όπως σεισμοί και φορολογικές υποχρεώσεις, όσο και για σειρές, μουσική και viral θέματα.

Γενικές αναζητήσεις

Οι πιο δημοφιλείς όροι ήταν: «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός αριθμός», «ΕΝΦΙΑ 2025», «Βάσεις 2025», «Σαντορίνη», «ΟΠΣΥΔ», «Ιράν», «Πόθεν έσχες» και «Labubu». Οι αναζητήσεις αυτές δείχνουν το ενδιαφέρον των χρηστών για άμεση πληροφόρηση αλλά και για ταξίδια και κοινωνικά προγράμματα.

Πρόσωπα και εκλιπούσες διασημότητες

Στα πρόσωπα, οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις αφορούσαν την Κλαυδία, τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Λεξ, τον Ivan Greko, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και τον Χρήστο Μουζακίτη. Αντίστοιχα, στις εκλιπούσες διασημότητες ξεχώρισαν οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Κούγια, τον Ozzy Osbourne, τον David Lynch, την Καίτη Γκρέυ και τον Μίμη Δομάζο.

Αθλητικά γεγονότα

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων επικεντρώθηκε σε διοργανώσεις όπως το Eurobasket και σε αγώνες ελληνικών ομάδων: ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, αλλά και διεθνείς αναμετρήσεις όπως Ελλάδα-Τουρκία και Παναθηναϊκός-Φιορεντίνα.

Σειρές, ταινίες και ψυχαγωγία

Στις σειρές και τα ριάλιτι, κυριάρχησαν οι τίτλοι «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», «Big Brother», «GNTM» και «Squid Game». Στις ταινίες, οι χρήστες αναζήτησαν κυρίως τα «Nosferatu», «Anora», «The Brutalist» και «Dracula 2025».

Γεύσεις και ορισμοί

Οι συνταγές είχαν και φέτος έντονη παρουσία, με τους Έλληνες να αναζητούν τόσο παραδοσιακά πιάτα – όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια – όσο και πιο σύγχρονες επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.

Παράλληλα, οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει» αποκάλυψαν το ενδιαφέρον για νέους όρους και έννοιες. Μεταξύ αυτών, «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» ήταν από τα πιο συχνά ερωτήματα.

Απορίες και περιέργεια

Στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις για ζητήματα ιστορίας, γεωγραφίας και κουλτούρας. Από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» και τη «μητέρα της ωραίας Ελένης» έως «ποια είναι η IP μου», οι αναζητήσεις ανέδειξαν τη δίψα για γνώση και πληροφόρηση.

Το Year in Search 2025 αποτυπώνει τον παλμό της χρονιάς μέσα από τις διαδικτυακές συνήθειες των Ελλήνων. Οι αναζητήσεις αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες, τις απορίες, τις στιγμές ψυχαγωγίας και τα viral trends που σημάδεψαν το 2025.