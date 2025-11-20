Ισπανικό δικαστήριο υποχρέωσε τη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, να καταβάλει πάνω από 540 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η απόφαση χαρακτηρίζει τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό ένοχο για αθέμιτο ανταγωνισμό και παραβίαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων, αποτελώντας πιθανό ορόσημο για τον ευρωπαϊκό ψηφιακό χώρο.

Η υπόθεση αφορούσε τη χρήση δεδομένων χρηστών την περίοδο 2018-2023 χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με στόχο τη δημιουργία εξατομικευμένων διαφημίσεων. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρακτική αυτή απέφερε τεράστια έσοδα στη Meta, εις βάρος των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που τηρούσαν τη νομοθεσία περί απορρήτου.

Η αγωγή κατατέθηκε από σειρά μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και μέλη της Ένωσης Μέσων Ενημέρωσης (AMI). Οι εκδότες χαιρέτισαν την ετυμηγορία ως «μια κρίσιμης σημασίας νίκη για τη δημοσιογραφία, τον ανταγωνισμό και τη δημοκρατία».

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε τη Meta να καταβάλει 479 εκατομμύρια ευρώ σε 87 ψηφιακούς εκδότες και πρακτορεία ειδήσεων, μέλη της AMI, κρίνοντας ότι απέκτησε αθέμιτο πλεονέκτημα μέσω των διαφημίσεων στο Facebook και το Instagram. Η απόφαση επισημαίνει παραβίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

Επιπλέον, το δικαστήριο επιδίκασε πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ σε νόμιμους τόκους και αποζημίωση προς το πρακτορείο Europa Press, το οποίο δεν ανήκει στην AMI.

Η Meta ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αβάσιμη» και υποστηρίζοντας ότι «αγνοεί σκοπίμως τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής διαφημιστικής βιομηχανίας». Η εταιρεία τόνισε ότι «τηρεί όλους τους νόμους» και προσφέρει στους χρήστες «εργαλεία ελέγχου της εμπειρίας τους στις υπηρεσίες μας».