Ένα τρομακτικό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και την εμπλοκή ενός ακόμη ΙΧΕ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας έξω από την Αμφίκλεια.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστη αιτία πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα, που οδηγούσε Έλληνας ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος κινούνταν προς Λιβαδειά. Στη συνέχεια η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από ΙΧΕ αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε άλλο ΙΧΕ αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά.

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο αλλοδαπός οδηγός. Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του ΙΧΕ. Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του ΠΚ Αμφίκλειας, για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει χτυπήσει στα πόδια.

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος με την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.