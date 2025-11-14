Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη θέση Γκρόπα Τρικάλων, όταν μια βουλγαρική νταλίκα εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου. Οπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, οδηγός, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, μπερδεύτηκε και ακολούθησε παλιά, εγκαταλελειμμένη διαδρομή που έχει κλείσει λόγω κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα, καθώς βράχοι φράζουν το δρόμο και η όπισθεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος της περιοχής εντόπισε το όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερευνάται αν λανθασμένες οδηγίες GPS συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.