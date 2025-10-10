Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στο 124ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, νταλίκα παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ, σέρνοντάς το για αρκετά μέτρα και πετώντας το πάνω στην διαχωριστική νησίδα στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 80χρονος οδηγός του, ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός, καθώς χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι και στο σώμα.

Όπως είπε ο ίδιος, σύμφωνα με το lamiareport.gr, είχε προορισμό τον Θεολόγο, όταν έμεινε με το αυτοκίνητό του στο παραπάνω σημείο και το ακινητοποίησε στη ΛΕΑ, με αναμμένα τα αλάρμ. Περίμενε μάλιστα βοήθεια από το Θεολόγο και βρισκόταν μέσα στο αμάξι.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα όχημα τη Πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο της Αταλάντης, ωστόσο ο ηλικιωμένος είχε απεγκλωβιστεί μόνος του από τα συντρίμμια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε επίσης στο σημείο για πρώτες βοήθειες και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Ομοίως έφθασαν και αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Φθιώτιδας και αυτοκίνητο της Νέας Οδού για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και τη σήμανση του οδοστρώματος.