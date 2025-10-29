Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Βάρη, όταν μια νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της, ανατράπηκε και καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά από πρατήριο καυσίμων, υπό συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο.

Από καθαρή τύχη, μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρισκόταν κανείς τη στιγμή της ανατροπής.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης του οχήματος και αποκατάστασης της κυκλοφορίας.