Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Κηφισίας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, καθώς τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Οι καθυστερήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή. Ο χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται μεταξύ 15 και 20 λεπτών.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερή λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Επιβαρυμένη κυκλοφορία στον Κηφισό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, από τη Μεταμόρφωση έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Περιφερειακή Υμηττού, με καθυστερήσεις από τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το κέντρο της Αθήνας, όπου αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Κατεχάκη, από τη Μεσογείων έως την Κηφισίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού, στο ρεύμα προς Σύνταγμα της Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η εικόνα της κυκλοφορίας λίγο μετά τις 8:30 το πρωί δείχνει πως η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.