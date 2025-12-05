Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με εξαγορά αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τον 62χρονο οδηγό νταλίκας, ο οποίος το πρωί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός κινήθηκε ανάποδα για περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, από τα διόδια των Μαλγάρων έως τον κόμβο Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά, και μετέτρεψε την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Ο καταδικασθείς άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά την απολογία του, ο οδηγός, βουλγαρικής καταγωγής, υποστήριξε ότι πρόκειται για λάθος και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε. «Λυπάμαι πολύ, έχω μεγάλη πείρα σαν οδηγός. Νιώθω ντροπή για το λάθος μου. Μπερδεύτηκα κι έγινε», ανέφερε, προσθέτοντας πως τον παραπλάνησε η πορεία ενός προπορευόμενου λεωφορείου.

Όπως εξήγησε, λόγω των αγροτικών μπλόκων στα διόδια πίστεψε ότι κινούνταν σε παρακαμπτήριο δρόμο. «Κατάλαβα ότι πήγαινα ανάποδα και γι’ αυτό χαμήλωσα ταχύτητα. Πήγαινα με 5 – 10 χλμ./ώρα, εκείνη την ώρα δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 62χρονος κινήθηκε αντίθετα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, μεταφέροντας πλέγματα περίφραξης. Είχε ξεκινήσει από τη βουλγαρική πόλη Σαντάνσκι με προορισμό την Αθήνα.