Στο πλευρό των αγροτών στο μπλόκο Νίκαιας βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση τους νέοι στρατευμένοι που υπηρετούν τη θητεία τους.

Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός παίρνοντας τον λόγο σημείωσε: «Ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός στέκομαι αλληλέγγυος στον αγώνα σας. Οι στρατευμένοι κι όσοι δουλεύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών, του λαού που αγωνίζεται. Αυτή την περίοδο κι εμείς δίνουμε τον αγώνα μας μαζί με τους στρατιωτικούς ενάντια στο νομοσχέδιο “λαιμητόμο” του υπουργείου Άμυνας. Στηρίζουμε τον αγώνας σας, Να πάτε μέχρι τέλους».

Δίνοντας το στίγμα του κοινού αγώνα φαντάρος απευθυνόμενος στους αγρότες είπε: «Στηρίζουμε τον αγώνας σας, μας δίνετε δύναμη και ορμή να συνεχίσουμε μέσα στα στρατόπεδα».