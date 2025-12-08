Με αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72, η Τουρκία έκανε σήμερα Δευτέρα (08.12025) με προκλητικό τρόπο αισθητή την παρουσία της στο Αιγαίο πραγματοποιώντας τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τρεις παραβιάσεις

Ειδικότερα, το ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών σε περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπως διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το τουρκικό αεροσκάφος κατά την διεθνή πρακτική.