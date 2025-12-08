Σε θρίλερ εξελίσσεται ο έλεγχος των κινηματογραφικών στούντιο Warner Bros αφού παρά τη συμφωνία για εξαγορά της από τη Netflix, τώρα ο έτερος «μνηστήρας», η Paramount, ξεκινά διαδικασία επιθετικής εξαγοράς.

Η τελευταία απευθύνεται απευθείας στους μετόχους προσφέροντας περισσότερα χρήματα ανά μετοχή, δίνοντας ουσιαστικά 18 δις δολάρια σε μετρητά από το ποσό που προσέφερε η Netflix. Το συνολικό deal είχε κλείσει στα 83 δις δολάρια.

Η μεγάλη κινητικότητα που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αλλάξει το σκηνικό στο χώρο της ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Η κίνηση της Netflix είχε προχωρήσει μετά από πολύ έντονο παρασκήνιο και μυστικές συναντήσεις ακόμη και στο Λευκό Οίκο.

Σε κάθε περίπτωση, για να προχωρήσει το «mega-deal» θα πρέπει τώρα να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αμερικανικές εποπτικές αρχές -κι αυτό γιατί ο νέος όμιλος που δημιουργείται θα ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στον κλάδο.

Ήδη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαινόταν να έχει στενές επαφές με τον εκ των διευθυνόντων συμβούλων της Netflix, τον Τεντ Σαράντος, εξέφρασε σκεπτικισμό για τη συμφωνία με τη Netflix. Όπως είπε, το πολύ μεγάλο μερίδιο που αποκτά η Netflix στην αγορά περιεχομένου streaming μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τις εποπτικές αρχές.

Το καλοκαίρι του 2024 είχαν συγχωνευτεί και τα τεράστια στούντιο της Paramount Global με την Skydance Media δημιουργώντας των έτερο μεγάλο πυλώνα στο χώρο των κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται τώρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο χώρο.

Η Paramount μαζί με την εταιρεία ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών Comcast ήταν οι δύο έτεροι μεγάλοι μνηστήρες που ήθελαν να αναλάβουν τον έλεγχο της Warner Bros. Τελικά κέρδισε η Netflix κλείνοντας συμφωνία που φτάνει τα 83 δις δολάρια.

Η μυστική συνάντηση του Τεντ Σαράντος με τον Τραμπ

Τον Νοέμβριο ο Τεντ Σαράντος έκανε επίσκεψη στο Λευκό Οίκο όπου είχε μακρά συνάντηση για το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο φέρονται να συζήτησαν σειρά από θέματα, με κυριότερο το σχέδιο της Netflix να υποβάλει προσφορά για τη Warner Bros. Στο τέλος της συνομιλίας τους, ο Σαράντος έφυγε πιστεύοντας ότι το Netflix δεν θα αντιμετώπιζε άμεση αντίθεση από τον Λευκό Οίκο για το deal, ανέφεραν πηγές του Bloomberg.

Από την πλευρά τους, η Paramount και ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντέιβιντ Έλισον, είχαν εμφανιστεί ιδιαίτερα πρόθυμοι να αποκτήσουν το ιστορικό στούντιο και τα περιουσιακά του στοιχεία ειδικά στο streaming. Ο Έλισον και ο πατέρας του, Λάρι Έλισον, ο συνιδρυτής της Oracle, διατηρούν στενούς δεσμούς με το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ προσωπικά.

Ο Σαράντος θεώρησε ότι οι Έλισον βασίζονταν στις πολιτικές τους διασυνδέσεις και για αυτό πιθανότατα θα έκαναν χαμηλότερη προσφορά από όσο ίσως θα μπορούσαν. Οι Έλισον φέρονται επίσης να θεωρούσαν ότι μόνο αυτοί ήταν σε θέση να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια από τις εποπτικές αρχές για μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης. Ο Σαράντος με τις εκτιμήσεις αυτές προχώρησε στην προσφορά και έκλεισε τη συμφωνία.

Το θρίλερ

Η υπόθεση όμως φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Paramount, η οποία ξεκίνησε τη δημοπρασία της Warner Bros., προχώρησε άμεσα στην υποβολή επιθετικής προσφοράς. Τα στελέχη της βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον και ασκούσαν πιέσεις κατά της Netflix, το οποίο αντιμετωπίζει επίσης αντιδράσεις από ισχυρές συντεχνίες του Χόλιγουντ. Ούτε η επίσκεψη της Netflix στον Λευκό Οίκο αποτελούσε εγγύηση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δεν θα προσπαθήσει να μπλοκάρει τη συμφωνία, σχολίαζε το Bloomberg.

Ο ρόλος του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι το «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», όπως το χαρακτήρισε, του Netflix στις υπηρεσίες streaming θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα, καθώς η εταιρεία επιδιώκει την έγκριση των εποπτικών αρχών για το deal των 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros.

«Έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς και όταν έχουν την Warner Brothers, αυτό το μερίδιο αυξάνεται πολύ (…) Θα μπορούσε να αποτελεί πρόβλημα» αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο συνδυασμός της υπηρεσίας HBO MAX της Warner και του Netflix θα έκανε την εταιρεία να ελέγχει πάνω από το 30% του μεριδίου αγοράς των ΗΠΑ που είναικαι το όριο στη χώρα αυτή. Από την πλευρά του το Netflix αναμένεται να υποστηρίξει ότι άλλες υπηρεσίες streaming, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της υπόθεσης, ανέφεραν οι Financial Times.

Πριν τη νέα προσφορά της Paramount, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην απόφαση σχετικά με το εάν θα εγκριθεί η συμφωνία των Netflix και Warner Bros. Όταν η AT&T είχε κλείσει συμφωνία για την αγορά της Time Warner κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, είχε υπάρξει μακρά μάχη με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πριν τελικά εγκριθεί. Μια συμφωνία Netflix-Warner αναμενόταν επίσης να μπει στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.