Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας του, καθώς χθες (07/12) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη προς αναζήτηση στελεχών σε ΗΠΑ και Καναδά.

Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η επαγγελματική διασύνδεση και η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που διαβιούν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επιχειρήσεις αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργάτες και στελέχη με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματικές συνέργειες.

Οι 35 εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στην εκδήλωση και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στην βιομηχανία και παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, στην φαρμακοβιομηχανία καθώς και στον ιατρικό – υγειονομικό κλάδο.

«Συμμετείχαν 1.527 Έλληνες πολίτες από κάθε γωνιά της Αμερικής και του Καναδά. Υπήρχαν εταιρείες που έκαναν παραπάνω από 400 συνεντεύξεις. Υπήρχε μία ατμόσφαιρα συγκινητική», είπε στο MEGA η υπουργός Εργασίας Νίκης Κεραμέως και συμπλήρωσε:

«Ο στόχος μας ήταν διττός: να αναδείξουμε ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που άφησαν πίσω τους οι συμπατριώτες μας, που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και να αναδειχθούν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον υπάρχουν στη χώρα μας».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat από τους 660.000 συμπατριώτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουν ήδη επιστρέψει 420.000.