Η Άνα Ντε Άρμας έκλεψε την παράσταση με την παρουσία της στον χθεσινό τελικό για τη Formula1. Η διάσημη Κουβανή ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το Blade Runner, το James Bond, No time to die και άλλες, επισκέφτηκε το grid δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Ferrari, συνομιλώντας για αρκετή ώρα με τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο βρετανός οδηγός όπως φαίνεται δεν της χάλασε χατίρι και έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την όμορφη ηθοποιό, εξηγώντας της και λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μονοθεσίου ενώ της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το αποσπώμενο τίμονι της Ferrari.