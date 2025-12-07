Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατεί στο Τυμπάκι Ηρακλείου μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του συμπατριώτη τους Μπάμπη Γερωνυμάκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Ο 50χρονος που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και γνωστός για τον ήρεμο και καλοσυνάτο χαρακτήρα του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12). Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε μεταφορά αγροτικών προϊόντων από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Το πρωί, όταν η οικογένειά του και ο εργοδότης του προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, δεν έλαβαν καμία απάντηση στο κινητό του τηλέφωνο.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία εντόπισε το φορτηγό σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ο οδηγός, χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας καταγόταν από χωριό της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, στον Δήμο Φαιστού.