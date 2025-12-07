Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες που με τα τρακτέρ τους βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία προχωρούν ένα ακόμα βήμα καθώς όπως μεταδίδει το thesspost, αύριο Δευτέρα (8/12), από τις 17:00 έως τις 19:00, αναμένεται να κλείσουν οι δύο παρακαμπτήριες της Εθνικής Οδού στο ύψος της Νίκαιας. Η κίνηση έχει αρχικά συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά η επέκταση των αποκλεισμών το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, για το πρωινό της Τετάρτης έχει ήδη αποφασιστεί κοινή δράση από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας. Οι αγρότες, με τρακτέρ και καΐκια, σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε ολοκληρωτικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, επιδιώκοντας να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν.

Σε τρία σημεία κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας – Νέο μπλόκο στο Κάστρο

Ενισχύονται τα μπλόκα στο ύψος της Βοιωτίας με αγρότες από Λιβαδειά, Αλίαρτο, Βαγιά, Θεσπιές και Κάστρο, με νέο μπλόκο από το πρωί της Κυριακής (7/12/25) στον κόμβο του Κάστρου.

Πρόκειται για το δεύτερο μπλόκο στη Βοιωτία, μετά από αυτό των αγροτών της Θήβας στο ύψος του 90. Η Αθηνών – Λαμίας έχει και τρίτο μπλόκο, αυτό της Φθιώτιδας, στον κόμβο του Μπράλου.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, αλλά και από την Αλίαρτο, τα Βάγια, τις Θεσπιές, το Κάστρο, το Ακραίφνιο και χωριά της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Ανάλογη εικόνα και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται σε παραδρόμους μέσω Μαρτίνου και μέχρι τον κόμβο του Κάστρου για όσους κινούνται προς Αθήνα, ενώ ισχύει η αντίστροφη κατεύθυνση για όσους ταξιδεύουν προς Λαμία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώνεται μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Το σκηνικό αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης. Τα τρακτέρ κινούνται προς τον κόμβο και έχουν προαναγγείλει το κλείσιμο της εθνικής οδού στις 3 το μεσημέρι. Αν τελικά αυτό γίνει, τα οχήματα θα αναγκαστούν να κινηθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, από τη Ριτσώνα μέχρι τη Λαμία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο δίκτυο.

Ιωάννινα: Κλειστός από αγρότες ο κόμβος του αεροδρομίου

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι οι αγρότες των Ιωαννίνων, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Αυτή την ώρα έχουν κλείσει στον κόμβο του αεροδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλλαγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας. Ο αποκλεισμός του κόμβου θα διαρκέσει τρεις ώρες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Ξεκίνησε το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων στον ΒΟΑΚ

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους από τον πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της Ενωτικής Ομοσπονδίας, το μπλόκο στήνεται στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά θα διακοπεί το μεσημέρι για μισή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον ΒΟΑΚ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε για αύριο Δευτέρα η ενίσχυση της κινητοποίησης στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, προκειμένου –όπως υποστηρίζει η Ένωση– να ακουστούν τα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται ο οικονομικός εγκλωβισμός που βιώνουν λόγω των καθυστερήσεων σε επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις, εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τις κινητοποιήσεις στηρίζουν με ανακοινώσεις και μηνύματα επαγγελματικές ενώσεις, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σύλλογοι και οργανώσεις του νομού Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, Μανούσος Σταυριανουδάκης, τόνισε: «Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη ή κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δίκαιου αγώνα τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών που είναι ο μόνος δρόμος για νίκη και επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Δεν συγκρουόμαστε με την κοινωνία αλλά με τις πολιτικές που μας οδηγούν στον αφανισμό. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον άλλον».

Κλειστή επ’ αόριστον η Ιόνια Οδός

Κλειστή επ΄αόριστον θα είναι η Ιόνια Οδός μετά τα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν στην Άρτα και την Αιτωλοακαρνανία.

Στην Άρτα, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, το μπλόκο στήθηκε στον κόμβο όπου έφτασαν τα τρακτέρ μετά την κινητοποίηση που είχε γίνει στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

«Ο αγώνας κλιμακώνεται, η Ιόνια Οδός κλείνει επ’ αόριστο.. Έχουμε την στήριξη όλων και ζητούμε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα μπλόκα. Πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας και να είμαστε όλοι εδώ..» τόνισε στον σύντομο χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος αγροτών και παραγωγών της Άρτας.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Για την Αθήνα γίνεται με παράκαμψη μέσω Καμπής και για Ιωάννινα με παράκαμψη μέσω Κομποτίου.

Η Ιόνια είναι κομμένη και στην Αιτωλοακαρνανία με μπλόκο στο Αγγελόκαστρο ενώ από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έκλεισε και η γέφυρα στον Εύηνο

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης: Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα επ’ αόριστον, ενώ οι αγρότες έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης απόψε από τις 6 έως τις 8 το βράδυ.

Κομοτηνή: Μπλόκο αγροτών στην «Εγνατία Οδό» και διακοπή κυκλοφορίας

Διακόπηκε από τις 11:00 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Πόρτο Λάγος).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Ειδικότερα, πρόκειται για διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου Κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη θα διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Δείτε ΕΔΩ σε ζωντανό χρόνο όλα τα μπλόκα στην ελληνική επικράτεια.

Τελωνεία – Κλειστός ο Προμαχώνας

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς πραγματοποιώντας ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά για τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 16:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ο αποκλεισμός του τελωνείου μόνο για τα φορτηγά ξεκίνησε στις 11:45 και ήδη άρχισε να δημιουργείται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και εντός Ελληνικού αλλά και Βουλγαρικού εδάφους.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.