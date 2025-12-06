Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ισραήλ για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στα νότια της χώρας θέτει τη Συρία σε «επικίνδυνη θέση». Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα.

Ο Σάρα υπογράμμισε ότι η Δαμασκός παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία αποδέσμευσης του 1974 με το Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε «επιτυχημένη συμφωνία». Όπως τόνισε, οποιαδήποτε αναζήτηση νέων ρυθμίσεων, όπως η πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, θα έθετε τη χώρα του σε σοβαρό κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ Ισραήλ και Συρίας σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεση να καταλήξουν σε μια συμφωνία ασφαλείας.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει θέσει ως προϋπόθεση την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρης της περιοχής από τα νότια της Δαμασκού έως τη γραμμή οριοθέτησης του 1974. Η απαίτηση αυτή, σύμφωνα με τη Δαμασκό, θεωρείται απαράδεκτη και απειλεί την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.

Μετά την ανατροπή Άσαντ και οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Ένα χρόνο μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ισλαμιστικός συνασπισμός, το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Συρία. Έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα και αναπτύξει στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης που χωρίζει το τμήμα του συριακού εδάφους το οποίο έχει προσαρτήσει το Ισραήλ από την υπόλοιπη Συρία. Ο Σάρα ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν ενεργά στις συνομιλίες, επιδιώκοντας να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας και των δύο πλευρών.

«Η Συρία είναι αυτή που υφίσταται τις ισραηλινές επιθέσεις, ποιος λοιπόν θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ζητήσει μια ζώνη ασφαλείας και μια αποχώρηση;» διερωτήθηκε ο μεταβατικός πρόεδρος, αφήνοντας αιχμές για την ισραηλινή στάση.

Παρέμβαση Τραμπ

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω ανάμιξη στη Συρία. Η προειδοποίηση ήρθε τρεις ημέρες μετά την αιματηρή εισβολή ισραηλινών δυνάμεων σε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, σύμφωνα με τη Δαμασκό.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν μια ισλαμιστική ομάδα, ωστόσο η Δαμασκός κατηγόρησε το Τελ Αβίβ για παραβίαση κυριαρχίας και επιθετικές ενέργειες που υπονομεύουν κάθε προοπτική ειρήνης στην περιοχή.